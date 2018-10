Brasil elige presidente en segunda vuelta entre Bolsonaro y Haddad

Brasil se enfrenta hoy a la elección más violenta, disputada e inédita de la historia reciente con el ballottage entre el ultraderechista ex militar Jair Messias Bolsonaro, que lidera las encuestas, y el profesor universitario y ex ministro de Educación Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. La elección estuvo marcada por una campaña que inauguró una era en la historia democrática mundial: la diseminación de noticias falsas por las redes como Facebook, como ocurrió en EEUU, sino mediante whatsapp. Por eso la policía y el Tribunal Superior Electoral investigan a Bolsonaro por su supuesta vinculación con el financiamiento ilegal mediante empresarios aliados de al menos 4 millones de dólares en el envío por whatsapp de "fake news" sobre su rival. En la primera vuelta Bolsonaro ganó con el 46 por ciento de los votos contra el 29 por ciento de Haddad, que tuvo un apoyo crítico y silencioso del tercero más votado, el laborista Ciro Gomes, que logró el 13 por ciento. Bolsonaro, que lidera todas las encuestas pero vio reducir drásticamente en las últimas horas su favoritismo, estuvo en su residencia de Barra de Tijuca, Río de Janeiro, reunido con aliados, entre ellos varios generales que formarían parte de su gabinete.

Desde que fue víctima de un atentado el 6 de septiembre, Bolsonaro estuvo internado 23 días y luego se limitó a aparecer en las redes sociales y no concurrió a los debates: su principal promesa de campaña es, por ahora, armar a la población y luchar contra la corrupción. En un clima festivo de victoria anticipada, Bolsonaro anunció ayer que estudia nombres para poner al frente del Banco Central. "El Banco Central tiene que ser independiente de la política y eso lo hablaremos con Paulo Guedes", dijo al referirse a su eventual ministro de Economía, un financista titular del fondo de inversión Bolzano.

El ex capitán de marina minimizó el discurso que le hizo caer en los sondeos el cual afirmó que "los rojos opositores deberán elegir entre la cárcel y el exilio" y aclaró que "fue apenas para decir que el PT debe ser sacado de la política, no del país". El jueves próximo, tiene previsto visitar al presidente Michel Temer en Brasilia, así como saludar a los jefes de las cortes y los militares, según dijo ayer desde su residencia, donde se está montando un escenario para hablar tras las elecciones.

Haddad, en tanto, acudió ayer a la mayor favela de San Pablo, Heliópolis, donde afirmó que Bolsonaro "es una persona truculenta que no respeta las instituciones y defiende el retorno del fascismo, de la cultura de la violación y de la tortura". El ex ministro de Educación de Luiz Inácio "Lula" da Silva y ex alcalde de la ciudad de San Pablo asumió en septiembre la candidatura debido a que el ex presidente, gran favorito en las encuestas, fue inhabilitado por estar preso y condenado en dos instancias por corrupción en la Operación Lava Jato. El resultado, según los analistas, también influirá sobre el futuro de Lula.

La campaña fue la más violenta desde la redemocratización en 1985: bolsonaristas asesinaron a tres personas que pensaban diferente desde la primera vuelta y se registraron más de 70 ataques homofóbicos y por cuestiones políticas contra votantes de izquierda, según el conteo del sitio Agencia Pública. También se registraron ataques desde sectores izquierdistas contra los partidarios del ex militar. Además, esta es la primera vez que hay una segunda vuelta desde 1994 sin el bipartidismo PT-Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), dado que Bolsonaro rompió eso.

El voto anti-PT y antisistema en general fue uno de los principales argumentos victoriosos de Bolsonaro pese a que él es un diputado del sistema tradicional hace casi tres décadas, dijo el analista político Alberto Almeida, del Instituto Brasilis. Bolsonaro pertenece al diminuto Partido Social Liberal (PSL) que logró el segundo bloque del Congreso en la primera vuelta, detrás del PT. El avance de la ultraderecha también se definirá en las elecciones de segundo turno en las gobernaciones, entre ellas las estratégicas de San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais, los mayores colegios electorales.

En la primera vuelta, Bolsonaro arrasó en cuatro de las cinco regiones del país y el PT mantuvo su bastión en la región nordeste, la más pobre del país, donde mantuvo las gobernaciones en Estados clave como Bahia y Ceará. El polo del nordeste es la esperanza de Haddad —más la población progresista no izquierdista de los grandes centros urbanos como Río, Belo Horizonte y San Pablo— para revertir a última la elección.

Haddad obtuvo ayer el apoyo de un emblema en la lucha contra la corrupción, el ex presidente del Supremo Tribunal Joaquim Barbosa, el primer juez negro de la alta corte que fue el encargado de condenar a dirigentes del PT por corrupción en 2011 en el caso conocido como Mensalao. Barbosa dijo que tenía "miedo" de la victoria de Bolsonaro, un ex capitán paracaidista del Ejército que durante su carrera parlamentaria defendió la dictadura militar, la tortura a los detenidos y ahora se encuentra ante el desafío de gobernar un país partido en dos y con clima creciente de violencia política. Otros políticos como el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, del PSDB, repudiaron a Bolsonaro pero no hicieron campaña por Haddad.





Guerra sucia

Artistas famosos y militantes del PT salieron ayer a las calles en San Pablo y Río para conversar con electores para intentar revertir el escenario. Mientras tanto, Bolsonaro fue sancionado por la justicia electoral por haber mentido dos veces en la campaña al acusar a Haddad de querer implementar nociones de sexo homosexual en la educación infantil y primaria, una "fake news" que le rindió el apoyo de las comunidades evangélicas más pobres, que antes estaban identificadas con Lula. En ese marco, Haddad fue demandado ante la Justicia ayer por el magnate y pastor neopentecostal Edir Macedo, dueño de la cadena Récord y de la Iglesia Universal de Reino de Dios, por llamado "charlatán".

En el búnker de Bolsonaro, el clima es de una victoria más apretada que lo esperado: sus aliados alientan la posibilidad de fraude en las urnas electrónicas. El Ejército indicó que existe el temor de que en barrios populosos de Río se registren disturbios tras el resultado de la elección.

Ballottage. El capitán de marina retirado es favorito de ganar la presidencia frente al candidato del PT.