Javier Milei se reúne con la Mesa de Enlace y hay expectativas

Milei escuchó los planteos de la Mesa de Enlace y les dijo que no bajará las retenciones

Sobre las expectativas que genera el encuentro el vicedirector de Federación Agraria Argentina (FAA) Distrito III Entre Ríos, Luciano Challío es optimista. Adelantó que la entidad centrará en las economías regionales que están sufriendo y también en cuestiones impositivas que ahogan a pequeños y medianos productores que están produciendo por debajo del costo. “Milei sabrá cómo actuar y seguramente dará respuestas para que podamos seguir siendo productores”, expresó a APF.

La lista de reclamos

La oportunidad será aprovechada para exponer la preocupación de la entidad por la quita de autarquía al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el cierre del el cierre del Instituto Nacional de Semillas (Inase).

Entre el diagnóstico que los ruralistas quieren que Milei escuche están la vigencia de los derechos de exportación, particularmente en los complejos de soja y maíz. Ambos productos enfrentan actualmente los valores internacionales más bajos de los últimos quince años, lo que profundiza la preocupación entre los productores.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), José Luis Volando, manifestó a Splendid AM 990, que buscarán poner arriba de la mesa la realidad del sector a nivel federal. “En el interior no se mueve la venta de maquinaria ni la construcción, está todo bastante parado". “Las retenciones no son únicamente el problema del campo, sino también ampliar las necesidades que tienen los pequeños y medianos productores, como el crédito, la agricultura familiar, entre otras cuestiones”.

Sobre este escenario descripto, manifestó: “Queremos que el presidente conozca de primera mano una situación del interior que generalmente no es lo que él más maneja ya que se mueve principalmente en la ciudad o cuando va al interior va a lugares muy focalizados”.

Asimismo, aseguró que de igual modo pretenden conversar de la infraestructura señalando que “es un tema bastante difícil, por las distancias en la Argentina”, haciendo énfasis en el aumento de los costos que se enfrentan por los traslados de la producción.

Al referirse a la posibilidad de poder conversar todos estos aspectos, Volando reconoció que “sabemos que quizás eso no es fácil, porque no depende únicamente de nosotros, sino también de él”, aunque remarcó que “la política de un lado o del otro, siempre requiere hablar, conversar y tratar de lograr consenso”.

Al respecto, afirmó que “quizás no es la onda que se ve ahora que se está manejando, pero nosotros como organización tenemos la obligación de hacerlo, porque si no, ¿Cuál es la otra manera de poder lograr o hacer saber cuáles son los problemas que tenemos?”.