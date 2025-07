La Locomotora Oliveras pasó su primera noche estable tras sufrir un ACV isquémico.

locomotora oliveras.jpg Locomotora Oliveras: "El interior del país provee campeones".

Locomotora Oliveras pasó su primera noche estable tras sufrir un ACV

El médico detalló que la ex campeona mundial continúa internada en la unidad de terapia intensiva, se mantiene vigil, consciente y sin asistencia respiratoria mecánica. “La paciente se encuentra cursando el primer día de internación en unidad de terapia intensiva por un cuadro de un ACV isquémico. Se encuentra estable, continúa con su foco motor, continúa vigil, y sin demasiados cambios desde lo hemodinámico”, describió.

A pesar de la gravedad del cuadro, el hecho de que no requiera asistencia mecánica para respirar es un dato alentador. No obstante, el equipo médico permanece en alerta ante cualquier variación. "No ha habido retrocesos, pero tampoco ha evolucionado. Ella está consciente, con comunicación y entendiendo órdenes básicas. No se encuentra con asistencia mecánica respiratoria, lo cual representa un factor positivo, pero lo más importante son los cambios que se van produciendo en este periodo", agregó Moroni.

Respecto al origen del accidente cerebrovascular, el profesional explicó que se identificó una obstrucción en una arteria cerebral, lo que impidió el flujo sanguíneo normal y provocó la isquemia. También señaló que, por el momento, no se puede establecer un vínculo directo entre el ACV y la intervención quirúrgica reciente a la que fue sometida Oliveras.

Cabe recordar que la ex pugilista había sido elegida como Convencional Constituyente por la provincia de Santa Fe en abril pasado, y este lunes estaba prevista su participación en la primera sesión del organismo.