Gran Hermano 2022: quiénes son los cinco nominados

Las votaciones más polémicas

Por su parte Thiago, que desde luego desconoce esta jugada, nominó a Coti y Conejo, a quien salvó hace algunas semanas en lugar de Daniela, lo que generó un conflicto entre la pareja. Cuando Gran Hermano le pidió al joven los motivos de su nominación, éste expresó: "No tengo".

Romina también fue a por Coti en esta gala y expresó: "La palabra vale mucho y hoy las cosas no están bien, tuvo actitudes muy feas con las chicas y conmigo. Hoy no me siento cómoda en la casa con ella". Julieta se sumó a la justificación de Romina respecto a su ex-amiga: "Con Constanza nuestra relación cambió mucho en poco tiempo, las cosas que hizo y dijo me dolieron en su momento, pero después me dieron bronca. Yo odio la gente falsa y haber tenido tan cerca de mí a la más falsa de la casa por dos meses, hay que ser bastante actriz y cínica para fingir lo que no sos por tanto tiempo. No comparto su juego", explicó la joven influencer.

"Frodo" votó en su primera semana de regreso a la casa y votó a Daniela y Conejo. "Vamos a tratar de acomodar la placa", justificó Agustín.

Finalmente, Coti brindó sus votos para Alfa y Daniela: "Alfa porque me cansé de tenerle miedo a la placa, sé que voy a estar sí o sí y quiero caer con gente que se tiene confianza afuera. Encima me cansé de sus burlas hacia mí y otras personas de la casa. Y Daniela porque no me gusta la actitud con la que entró a la casa. Es otra de las que no entiende que esto es un juego".

Maxi se queda en la casa

Tras la sorpresiva eliminación de Juliana, quien quebrantó la regla fundamental de contar cosas del afuera a sus compañeros, Maxi amenazó con irse de la casa. Pero a último momento cambió de opinión: "Fui al confesionario y me dieron la oportunidad de revertirlo. Lo hablé con mis compañeros y tomé la decisión de continuar".

Al momento de nominar, eligió a Daniela y a Walter. "El motivo es por estrategia y especulación de la posible placa", se justificó.

Twitter eligió a su próximo eliminado

Como siempre, las redes sociales son fuertes protagonistas al momento de predecir a los nominados y al próximo eliminado por decisión de la gente. En este momento, la palabra "Coty" es tendencia en las redes sociales, pero con una interesante arista: en esta ocasión, los usuarios de la red social están divididos entre quienes apoyan la estrategia y el juego de la correntina y otros que consideran su plan como "sucio".

Una vez más, el analista de espectáculos Fede Bongiorno realizó su encuesta de imagen y popularidad. Al momento de preguntar a la gente a quién eliminarían, la respuesta continúa siendo contundente: a Coti con el 44.8% y Ariel se lleva el 39,5% y (con 184.584 votos).

Embed vamos con una encuesta pre-salvación: a quien votarías para eliminar si esta fuese la placa final?



son 5 nominados y solo hay 4 lugares por encuesta. si no ves a tu opción acá, seleccioná “otro” y votá abajo #GranHermano — fefe (@fedeebongiorno) December 29, 2022

En esta ocasión, la eliminación de la próxima gala -que se realizaría el lunes ya que el domingo es Año Nuevo- podría ser una sorpresa para los espectadores.