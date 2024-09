Santa Elena: video viral con una supuesta violación generó una pueblada

En Santa Elena se hizo viral la supuesta violación de un niño y los vecinos quemaron la casa del supuesto autor. El médico policial no registró abuso.

Ante esta situación violenta, la policía intervino y puso a resguardo al grupo familiar, entre ellos el joven de 17. A pesar de las alarmantes afirmaciones, el Jefe de Policía aseguró que no se encontraron señales de abuso físico o sexual en el menor y que el video y el audio están bajo custodia judicial. Además, aclaró que no se verificó ningún video en el que se observe a un joven violando al niño.

Consultado por UNO, el Jefe de la Departamental La Paz de Policía, Pablo Bertoncello, explicó: "Nosotros actuamos de oficio y después le dimos intervención a la justicia. Con toda esta situación, la ubicamos a la madre del menor y la llevamos a la dependencia policial. Después la trasladamos a la Jefatura y radicó la denuncia. No hay abuso: el hijo fue examinado por el médico policial y no tiene lesiones. No hay señales de violación ni de abuso".