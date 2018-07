Ola delictiva y de vandalismo en dos escuelas de la zona oeste

Todas las miradas apuntan a que los autores de estos hechos delictivos pueden ser cercanos a los propios alumnos de los dos establecimientos, por lo que hicieron un severo llamado de atención y solidaridad al vecindario para que ayuden a cuidar las escuelas.





No sabemos qué hacer





El primer incidente por orden cronológico se registró en la escuela Esparza. No es la primera vez que la delincuencia golpea al establecimiento y si bien hubo operativos de seguridad de la Policía, cada tanto es noticia por los robos, daños y vandalismo.





La directora de la escuela, Hilda Leguizamón informó a UNO: "La verdad es que ya no sabemos qué hacer. Enrejamos toda la escuela, colocamos sistemas de seguridad internos, externos, se reforzaron las puertas y ventanas con dineros nuestros de la venta de empanadas y la solidaridad de muchos, y esto que pasó anoche nos golpeó nuevamente".





"Me duele porque me parece que acá anda gente que está vinculada con los propios alumnos o que en algún momento pasó por la escuela, y la verdad es que no sé porqué se ensañan con nuestra Esparza", resaltó casi llorando.





Detalló la directora de la escuela Esparza: "Nos rompieron las rejas exteriores, luego quisieron romper los blindex que colocamos hace poco tiempo e intentaron llevarse la mezcladora de la cocina".





"Digo que intentaron, porque trasladaron el pesado equipo de la cocina hasta el mismo tapial y por su peso no lograron sacarlo de la escuela", enfatizó la histórica docente.





Hace pocas semanas atrás, más precisamente el 13 de mayo, UNO informó que la misma escuela sufrió el ingreso de delincuentes que robaron solamente de los freezer carne. Dejando entrever que el hecho podría estar vinculado con la crisis social que se vive en distintos barrios de la ciudad.













Ante esto, Leguizamón alertó: "Pido a mis vecinos que nos ayuden, que informen a la Policía quién hizo esto, para que no vuelva a pasar. Y lo que más me duele, es que tengo la impresión que este nuevo hecho lo hizo alguien que puede llegar a tener que ver con los propios alumnos".





"Espero que ahora que habrá operativos conjuntos con la Policía, podamos tener un poco de paz. La verdad es que estoy cansada de tantos incidentes, pero vamos a seguir trabajando por la escuela y el barrio", comentó finalmente la docente.





Baños destrozados





Por otra parte, la directora de la escuela La Baxada, Analía Leones contó a UNO que el fin de semana se registraron dos hechos seguidos que determinaron daños importantes en los sanitarios y el robo de la mayoría de los inodoros.





La docente muy molesta con lo sucedido, explicó: "Estamos como a la buena de dios, porque pedimos seguridad, no nos dan; pedimos sereno, no nos dan; pedimos cámaras de seguridad, alarmas, y tampoco nos dan".





"Bueno así estamos, porque esto que ocurrió pasa porque el o los ladrones saben que tienen el camino libre. Lo único que tienen que hacer es romper y entrar", reflexionó muy ofuscada.





Sobre el detalles de los daños, indicó: "Nos afectaron varias dependencias, en especial los baños y sanitarios donde se robaron seis inodoros".





"Así estamos, sin respuestas y muy afectados por este nuevo hecho", añadió la docente.





Nuevos diagramas





Desde la Jefatura de Policía de Paraná se informó a UNO que a partir de este lunes habrá nuevos recorridos en estas escuelas, como en otras. Se hizo saber que personal policial y los móviles pasan varias veces en los horarios nocturnos, pero tales recorridas, son externas.





"Ahora con estos últimos incidentes es que se solicitó de parte de la comisaría quinta y 11° una nueva modalidad. Se acordó con las autoridades escolares realizar inspecciones y recorridas internas, además de las externas", comentó a UNO el jefe departamental de Policía de Paraná, Marcos Antoniow.





El titular de la jefatura remarcó: "Habrá recorridas y controles internos para lo cual cada escuela entregó un juego de llaves. Esto permitirá ingresar varias veces en la noche y la madrugada para tratar de neutralizar cualquier hecho delictivo y de vandalismo".





"Entendemos a las autoridades escolares y por ello es que se coordinó y diagramó con ellos este nueva modalidad, por lo que también esperamos que los vecinos colaboren y llamen al 911 o a las comisarías si ven algo raro o llamativo dentro o fuera de las escuelas", reseñó por último.

