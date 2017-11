Tras una nueva derrota aceptaron la renuncia del técnico de Atlético Paraná, Edgardo Cervilla

Edgardo Cervilla dejó de ser director técnico de Atlético Paraná. José Orlando Cáceres, presidente del club lo confirmó por Facebook. También anunció que el reemplazante será Tincho Benítez, DT del equipo campeón de la Liga Paranaense

La decisión de aceptar la renuncia del entrenador santafesino se da tras la derrota por 2-1 ante Gimnasia de Concepción del Uruguay y hundido en el último puesto del grupo 3 y en zona de descenso directo.

Las palabras del presidente del club:

Recién llegado de Concepción del Uruguay, hoy una vez más quiero dirigirme al mundo decano, como así también al periodismo en general.

Brevemente (porque de otros temas me extenderé luego) para comunicarles que el sábado luego del partido con Defensores de Villa Ramallo, estuvimos algunos dirigentes, que nos habíamos quedado en la zona de vestuarios, charlando con el Técnico Edgardo Cervilla, intercambiamos opiniones, autocríticas, cada uno con su punto de vista, y Edgardo nos puso a disposición su renuncia, quedamos en conversar. El lunes David mantuvo una reunión con él para acordar condiciones y la verdad que Edgardo se portó como un caballero, solo pidió cobrar hasta lo que terminara trabajando, o sea hasta este miércoles, como también quiero destacar que una vez que le comunicamos que aceptábamos su renuncia, él se comprometió a dirigir el partido con Gimnasia con el mismo compromiso, partido que además ya tenía planificado y no daba improvisar con un calendario de partidos tan apretado. Desde luego que nosotros necesitábamos que dirija este partido, mientras hablábamos con su reemplazo.

El domingo estuve en la gran jornada que jugaron nuestros pibes saliendo campeones en la Sub. 20 y en la Primera División de la Liga Paranaense de Fútbol. En un determinado momento estuve charlando con Tincho Benítez para que me dijera cómo veía el equipo del Federal A, etc, conversamos superficialmente, porque también él, fiel a su calidad como profesional y manejando los códigos del futbol, en un momento me dijo que "no se quería explayar por respeto a Edgardo Cervilla".

En síntesis, aceptamos la renuncia de Edgardo, acordamos condiciones, y luego nos comunicamos con "Tincho" para ofrecerle el cargo interinamente y estamos conversando para ver si podemos acordar condiciones!

No digo nada nuevo con la frase "esto es futbol y los resultados mandan", pero es así. Nuestro reconocimiento al DT que nos dio las mejores alegrías, llevando al Club Paraná al profesionalismo, a la máxima categoría del futbol de ascenso por primera vez en nuestra rica historia.

Esperemos cortar la mala racha deportiva en el Federal A, pero también como me dijo un ex jugador de Paraná (que nos dio muchas alegrías) la semana pasada cuando le ganamos a Libertad, "A esto lo deben revertir los jugadores, depende de ellos", yo creo que también depende de todos y que estas decisiones que nos toca tomar sean para bien ya que los dirigentes también somos hinchas y nos alegramos y sufrimos y nos podemos equivocar como cualquiera, y que es mucho lo que ponemos de nosotros mismos, solo por vocación!!

Aguante Paraná y a no aflojar!!