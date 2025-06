Franco Colapinto sale a rodar en su quinto Gran Premio

“Si bien la carrera de Austria de este fin de semana supone teóricamente el final de la evaluación que Alpine inicialmente planteó, se entiende que Colapinto correrá en Silverstone en el GP de Gran Bretaña del próximo fin de semana y continuará en el puesto a menos que se produzca algún cambio significativo”, afirman desde el medio.

De esta manera, la continuidad de Franco Colapinto en Alpine seguiría carrera a carrera, ya que no le pondrían un nuevo plazo de evaluación.

Cabe destacar que solo 11 puntos sumó la escuadra, todos gracias a Pierre Gasly. En Canadá, el sustituto de Jack Doohan, Franco Colapinto, tuvo su fin de semana de reencuentro con la confianza sobre el auto. “No conseguimos el resultado que esperábamos, pero hicimos buenos progresos”, admitió el argentino, que destacó el potencial del coche.

“Tenemos que seguir trabajando duro y avanzar en la dirección correcta de cara a este fin de semana, en Austria. La presión estará en maximizar nuestra clasificación y darnos la mejor oportunidad de sumar puntos”, entendió Franco. Ambos pilotos tienen claro que han llegado a un fin de semana primordial para conseguir resultados, para la continuidad del conjunto. “Somos conscientes de que tenemos que ponerlo todo junto durante todo el fin de semana en Spielberg para sumar unos puntos, muy valiosos para el equipo”, redondeó Colapinto en la previa del GP de Austria.

“Solo quiero concentrarme aquí en Austria. Creo que tenemos una buena oportunidad como equipo para rendir bien y maximizar el potencial del auto, y luego veremos dónde terminamos”, comentó.

Franco Colapinto descartó sentir presiones

Por otro lado, el piloto de 22 años descartó sentir presiones externas pese a haber sido un gran centro de atención desde que llegó a la máxima categoría. “No, solo la normal, como en cada carrera de F1. Es con lo que vivimos, estamos acostumbrados, y es simplemente otro de esos fines de semana”, indicó.

“Creo que sentir que estoy empezando a conectarme mejor con el auto, lo que es algo positivo para mí, algo que me hace sentir, no diría relajado, pero sí más contento, en el sentido de sentirme más conectado con el auto y entender mejor las cosas que antes no entendía. Así que sí, estoy contento de estar acá, es un gran circuito, me encanta manejar en Austria y estoy con muchas ganas para el fin de semana”, comentó.

“Realmente nos estamos concentrando en el viernes, comenzando con una base y con un auto que creemos que funciona y tratando de tomar las cosas positivas que encontramos en las últimas dos carreras y traerlas aquí. Es importante que el viernes construyas tu impulso para el resto del fin de semana”, dijo Colapinto.