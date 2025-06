Los jefes comunales del PJ defendieron el proceso interno con un fuerte comunicado

Un grupo de jefes comunales de distintas localidades de la provincia emitieron un extenso comunicado para refutar las supuestas “acciones fraudulentas y proscriptivas” denunciadas por precandidatos que no pudieron oficializar listas de cara a las elecciones. Además, volvieron a respaldar la lista integrada por Adán Bahl y Guillermo Michel, mientras que criticaron el accionar de Héctor Maya.

Luego señalaron: “Cabe aclarar que la exigencia de inmediata convocatoria a elecciones fue proveniente de los sectores que hoy critican por haberse quedado afuera por la razón de no haber cumplido con las normas de derecho electoral aplicable. Otra cosa a decir que le atribuían a través de los medios al Presidente del Partido, es que esos sectores exigían una amplia ‘discusión’ a los fines de ‘caracterizar la etapa, definir los roles fuertemente opositores de los candidatos’, entre otros argumentos. Mientras tanto, pedían inmediato proceso de elecciones internas. Va de suyo que no era pertinente convocar a tales debates sino claramente convocar al proceso electoral desde el partido, tal como se hizo. Aún más, en el transcurso del cronograma y ya corrían los plazos, comenzaron a pedir la prórroga de las elecciones que antes habían pedido en forma inmediata. Hoy mismo escuchamos sorprendidos la crítica que sigue reclamando esa discusión cuando ya tenemos saldada toda disputa electoral interna y ya tenemos nuestros candidatos”.

El tema de los avales

En el escrito, los jefes comunales firmantes, donde se encuentra la intendenta de Paraná Rosario Romero, destacan que “es importante recordar que la oficialización de listas exige, como requisito excluyente, la presentación de un número determinado de avales. Este es un requisito formal de comprobación fehaciente, diseñado para garantizar la seriedad y el respaldo de las candidaturas que aspiran a participar en la contienda interna. Las resoluciones se tomaron por unanimidad, y las autoridades del partido fueron garantizando siempre esa seriedad, imparcialidad e igualdad de condiciones de los postulantes de las distintas listas”, señalaron.

“La Junta Electoral, en su rol de autoridad máxima de control, legalidad y ejecución de las elecciones internas del Partido, procedió a analizar la presentación de todas las listas, con igualdad de trato y transparencia. Este proceso de verificación se llevó a cabo verificando si las personas incluidas en las planillas eran afiliados al Partido. A la lista 2 se le excluyeron cerca de 200 avales, las demás listas no alcanzaron el mínimo exigido en 7 departamentos de la Provincia. Por lo tanto, fue proclamada finalmente la Lista 2, porque, en estricto apego a la normativa, resultó finalmente la única que cumplió los requisitos. Se ha llegado a afirmar que hubo ‘manipulación ilícita de avales’ lo que carece de sustento, toda vez que se controló a todos los postulantes el mismo requisito: que el que figuraba avalando estuviera afiliado. Las listas no oficializadas no llegaron al mínimo exigido de afiliados en 7 departamentos”, agregaron.

Las críticas a Héctor Maya

En el extenso comunicado resaltaron que “la denuncia del precandidato Maya, que incluso descarta llevar el caso a la Justicia Federal Electoral, parece más una estrategia para generar controversia que un reclamo basado en fundamento alguno o bien un recurso para mantener vigencia, como se lo ha manifestado a muchos. El Partido Justicialista provincial, a través de su Junta Electoral, ha garantizado un proceso sencillo, limpio y transparente, acorde a las reglamentaciones vigentes, control de padrón y simplemente suma de afiliados que avalaban departamento por departamento”.

“Es obvio que quien no puede presentar la mínima cantidad de avales que exige la normativa vigente, mucho menos puede desplegar el enorme esfuerzo que implica la competencia electoral real, por lo que creemos que todas estas diatribas mediáticas responden más a intereses extraños a los estrictamente vinculados a nuestra fuerza política que a una intención real de participar en la construcción de una alternativa de solución a los enormes problemas que está viviendo la Argentina toda”, finalizaron.

El comunicado está firmado por: Rosario Romero, Eduardo Lauritto, Adrián Fuertes, Isa Castagnino, Ariel Weiss, Gino Mezquida, Alcides Alderette, Mauro Díaz Chávez, Fabián Menescardi, Mario López, Adriana Meza, Ariel Muller, Martin Ruiz, Hugo Ramírez, Juan Amavet, Ricardo Sandoval, Daniel Benítez, Rodolfo Romero, Elsa Analía Miraglio, Marina Cantero, Luis Gaioli, Luis Siebenlist, Daniel Olano, Jaime Vélez, Bettina Gil, Susana Solís, Víctor Fernández, Carlos Ostorero, Adriana Hernández, Roberto Porcel. Hay más firmantes.