Una diamantina fue convocada al reality "Desafío a las brasas"

“Es una experiencia fuera de serie entrar en un reality en Telefé y estar con gente tan linda, desde Christophe (Krywonis), toda la producción de Desafío a las brasas y hasta la gente del catering. Gracias a quienes me tiran buenas vibras y se alegran por todo mis logros. Se vienen cosas lindas y nuevos proyectos, porque mi vida siempre va para adelante y me gustan los desafíos. El que quiere crecer, sólo tiene que mirar para adelante y no escuchar a gente negativa. Todo se puede si lo deseas con el corazón y trabajás para lograrlo”, compartió en sus redes sociales junto a las fotos del día de grabación la diamantina, que es un ejemplo de superación: tiempo atrás luchó contra un cáncer de tiroides y se recuperó, además de emprender con optimismo cada uno de sus proyectos.

Convocatoria al reality

Acerca de cómo llegó a formar parte del reality, contó que en Instagram tiene una página que se llama Mujeres Asadoras de Entre Ríos, que creó para hacer un certamen allá por 2020, pero se frenó por la pandemia. Allí comparte imágenes de platos elaborados por muchas de sus seguidoras, y fue a través de este perfil que la producción del programa la contactó: “Hace dos semanas, un viernes justo antes de irme a Bariloche con Diamante Trekking, recibí un mensaje que decía ´Hola. Somos de la producción de un reality, nos interesa comunicarnos con vos´. No contesté en el momento porque hay mucha información falsa en las redes, pero al otro día les respondí: ´Hola ¿de qué se trata?´. Entonces me pidieron un número de teléfono para comunicarse el lunes siguiente”, contó a UNO.

Pasó medio día del lunes y el llamado no llegaba. “Me están agarrando para el churrete”, pensó Nancy. Pero pasadas las 14 sonó su teléfono, y al atender le contaron que eran de la producción del reality que conduce el destacado chef francés Christophe Krywonis. “Me dijeron que estaban buscando gente copada, sobre todo mujeres, porque no es sólo de hombres el tema del asado. Después me pidieron un video, con algunas pautas para hacerlo: tenía que presentarme, contar por qué me gustaría participar, qué me lleva a la afinidad con el asado, y demás. Les dije que iba a ser medio imposible porque me estaba yendo a Bariloche. Pero insistieron, así que llamé a un par de amigos, fuimos al Club Náutico de Diamante, rodeados de naturaleza, hicimos un videíto y a la tarde lo mandé”, aseguró.

Leo, que es parte de la producción y fue quien se contactó con Nancy, le dijo que en una semana iba a tener novedades. Ella se fue a Bariloche y el último día, de regreso al hotel para luego ir a tomar el aéreo, el productor le mandó un audio con la buena noticia: “Hola Nancy, sé que estás viajando, pero quería contarte que quedaste en el reality, que vas a ser parte de Desafío a las brasas. Mañana cuando vos llegues y te levantes, me decís y te llamo”.

“Así fue. Me llamó y después me pasó con otra gente de la producción. Me mandaron un PDF con instrucciones, como por ejemplo que no podía usar color negro, ni blanco ni verde; las zapatillas bien cerradas, entre otras cuestiones. Yo estaba contando con que me hagan las uñas, pero también te piden las uñas cortaditas, sin pintura, todo bien delicado”, contó con simpatía.

Día de grabación

Finalmente el sábado fue a grabar. Tenía que estar a las 7 de la mañana y dos amigos la acompañaron. Llegaron puntuales al casco de la estancia donde se hace el programa, y desayunaron junto a la producción y los demás participantes. “Sentía una mezcla de emociones y no lo podía creer, porque amo la cámara y todo este mundo de los medios. Y fue maravilloso entrar a esa casa tan grande y ver todo armado, mi estación para cocinar, la mesa, el fogonero, la parrilla. También nos fueron mostrando lo que ellos llaman ´el mercadito´, donde tenés todo para elegir. Luego llegó Christophe y nos saludó. La verdad es una persona súper adorable, divino”, remarcó la participante entrerriana.

También se generó muy buena onda con los demás participantes y Nancy destacó: “Había otro chico de Buenos Aires, el Colo, con quien me re encariñé, porque cuando llegó estaba nervioso y yo le decía 'tomalo como un juego’. Y Cata, también de Buenos Aires”.

Empezaron la filmación con una presentación, y Nancy rememoró: “Te van indicando a qué cámaras mirar, porque son tres: una arriba, una al costado, una abajo; y después estoy en un sillón donde me presenté y conté un poco de mi vida, y ahí me emocioné. También nos presentó Christophe y fue todo muy familiar. Luego llegó la hora de cocinar: en una hora y 20 minutos teníamos que hacer un menú. Ya no puedo contar más”, precisó, en referencia a un acuerdo de confidencialidad que indica que antes de que el programa salga al aire no puede adelantar nada de lo que sucedió.

Nuevos proyectos en marcha

Por último, explicó el origen de su página de Instagram Mujeres Asadoras de Entre Ríos, que le abrió esta puerta enorme para formar parte de este reality: “La idea de Mujeres Asadoras surgió para hacer un desafío de asadoras. Estaba todo pautado ya en el 2019, que fue cuando más o menos lo creé, pero vino la pandemia. Después de eso me diagnosticaron un cáncer de tiroides, con el que todo cambió, empezando por mi cuerpo, hasta que recibí el alta. Pero parece que Dios te da las cosas cuando debe ser, y ahora a este proyecto que tengo guardado, del que tengo todo el reglamento, con diferentes cortes de carnes y con equipos de mujeres, lo voy a concretar. No sé aún si en Diamante o en las aldeas, pero estoy entusiasmada. Voy a invitar a esta chica también que estuvo conmigo en Desafío a la brasas, y por qué no a Christophe”, concluyó.