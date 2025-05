Terminó en acuerdo el conflicto por tierras en zona costera de Paraná

"Nunca hubo conflicto"

—¿Cómo terminó el conflicto por los terrenos en la zona del borde costero?

—Es interesante la pregunta, porque en realidad para nosotros nunca hubo conflicto en términos peyorativos. Nosotros desde hace dos años que venimos conversando con cada uno de los ocupantes quienes estaban a orillas del rio Paraná, en el mal llamado Parque Costero. En ese tiempo, en el marco del diálogo y la conciliación de intereses hemos desocupado cerca de 30 ocupantes y solo nos quedaba la familia Maldonado. Veníamos charlando muy bien con la familia hasta que irrumpieran en la escena los dirigentes ambientalistas. No es fácil encontrar el punto de encuentro para que no haya perdedores sino solo ganadores lleva mucho tiempo y paciencia. No se trata de comprar papas en la verdulería. Luego aparecieron de las nada dirigentes ambientalistas que se aprovecharon de la vulnerabilidad de la familia Maldonado y lo embarcaron en la defensa de los intereses de los dirigentes ambientalistas que nada tiene que ver con la realidad de los Maldonado. Los dirigentes ambientalistas utilizaron a la familia Maldonado como cañón y escudo de sus propios intereses. Todo el tiempo mandándole mensajes de que el acuerdo y el dialogo no era la vía, que el condómino Armándola-Folonier los iba a dejar tirados. Y a partir de allí a propagar mentiras, como que eso es público y fue apropiado por los Armándola-Folonier, cuando la realidad es que esos terrenos son absolutamente privados y ello consta en el registro de la propiedad. Tanto así que son los Armándola-Folonier quienes pagan todos los meses por esas tierras, ni los ocupantes ni los dirigentes ambientalistas pagan esos impuestos.

Fuertes críticas a ambientalistas

Consultado sobre las denuncias que formularon los Maldonado sobre supuestas amenazas por parte de los empresarios Armándola y Folonier, dijo: "No hubo denuncias penales contra Armándola-Folonier, todo fue una construcción mediática. Una puesta en escena para que los ambientalistas tengan una excusa para hacer política. Incluso, la última vez, hubo un incendio y fuimos nosotros quienes le insistimos que presenten la denuncia por intermedio de su abogado y luego eran los propios dirigentes ambientalistas quienes operaban para que no lo hagan. La ciudadanía paranaense tiene que saber que estos dirigentes construyen políticamente a partir de la destrucción, del fanatismo, son destructores de puentes y enemigos del dialogo, anti desarrollistas, incapaces de pensar en una Paraná grande e integrada".

Enseguida, preguntado si el entendimiento alcanzado incluye a los ambientalistas, sostuvo: "El acuerdo no tiene absolutamente nada que ver con los dirigentes políticos ambientalistas, quienes seguramente querían convertir esta causa en un paquete vendible en este proceso electoral. Nosotros siempre estamos dispuestos al dialogo y al encuentro, somos parte de la cultura del encuentro y queremos lo mejor para todas y todos, es por esa razón que no hemos iniciado ninguna acción de desalojo y tampoco lo haríamos".

"Creemos en el dialogo racional y serio. Hablamos solo con aquellos y aquellas que tienen legitimación, lo que está claro, es que esta dirigencia ambientalista, no tiene legitimidad para inmiscuirse a romper y destruir, tampoco para utilizar la vulnerabilidad para su provecho. Ahora continuaremos trabajando como lo venimos haciendo y con paciencia, con las familias que se encuentran en la parte superior", finalizó el letrado.