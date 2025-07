Región Centro: Entre Ríos fue sede de un encuentro sobre la conservación del suelo

“Aquí le damos mucha importancia a este enfoque de Región Centro, y hoy estamos plasmando un encuentro que sirva para desarrollar políticas públicas en conjunto”, indicó.

En esa línea subrayó que “ya tenemos experiencia de trabajo en común; empezamos con una reunión y terminamos sacando normativas enriquecidas con el enfoque de todos”.

La jornada se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) en Paraná y contó con la presencia de autoridades, técnicos, productores y estudiantes de la región -incluso de la República Oriental del Uruguay-, vinculados a los ámbitos institucional, científico y académico.

Por su parte, el presidente del Ente Región Centro por Entre Ríos, Jorge Chemes, dijo que considera “muy importante este tipo de encuentros referidos a temas técnicos agropecuarios, ya que es una forma de tomar conciencia y cuidar el capital más importante que pueden tener las tres provincias, que es el suelo. Este representa la herramienta y el capital con el cual apuntalamos la producción para generar recursos, tanto para las provincias como para el país”.

Más declaraciones en Entre Ríos

Mientras que el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Pedro Barbagelata, remarcó: “Todos tenemos bien en claro que no existe producción agropecuaria si no cuidamos el recurso suelo. Desde la facultad venimos observando que los suelos no están bien cuidados; hace casi 40 años que existe la cátedra de Conservación de Suelos en nuestra casa de estudios, donde los profesionales se forman en tecnología para la conservación de los mismos”.

En tanto que el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, precisó que “en nuestra provincia el eje gestión del suelo es central: Santa Fe tiene una historia en materia normativa al respecto. Desde la autoridad provincial estamos tratando de trazar una política contundente en materia suelos, el diagnóstico es malo ya que la salud de los suelos santafesinos no es buena”.

A su turno, el secretario de Agricultura de Córdoba, Marcos Landa, expresó: “Debemos honrar al suelo, ya que es el ambiente donde trabajamos. Queremos darle valor a este recurso tan importante para nuestra actividad, ya que sin productores y suelo no hay producción; y si las provincias no acompañamos con políticas acordes, se complica mucho”.

El diputado nacional Atilio Benedetti, quien también participó del encuentro celebró la iniciativa de la Región Centro y recordó que desde muy chico aprendió, “a través del trabajo de mi padre, que las plantas eran cada año más débiles porque se habían debilitado los suelos. De la mano del empobrecimiento de los suelos, se fueron empobreciendo también los pueblos. El suelo es un recurso indispensable para el desarrollo de provincias productivas, y en ello yace la importancia de esta reunión, donde estamos poniendo en común experiencias y conocimiento".

Por último, el director del Centro Regional INTA Entre Ríos, Jorge Gvozdenovich, agradeció “el apoyo político fundamental que se brindó para concretar esta jornada”, y remarcó que “lo más importante de este encuentro es que tendrá como resultado una visión interinstitucional e interdisciplinaria para abordar un mismo problema; el cual incluye al suelo, pero también al agua, la comunidad, la sociedad y la productividad”.

Y cerró: “Agradezco enormemente a los directores regionales de INTA Santa Fe y Córdoba por trabajar siempre codo a codo con nosotros”, concluyó.