Marcelo López: "Kueider fue el gran operador del peronismo"

El legislador recordó que "Kueider tuvo un rol central en la estructura de poder del peronismo entrerriano". Durante los últimos años: fue secretario General de la Gobernación en la gestión provincial anterior. Además ocupó una banca como senador nacional, en una boleta encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Más adelante recordó que fue concejal en Concordia, ministro de Cultura y Comunicación, "y uno de los responsables del manejo de la pauta oficial".

Y no dejó de subrayar que "coordinó las campañas electorales del PJ en 2017, 2019, 2021 y 2023".

Kueider, el armador

“No estamos hablando de un funcionario menor. Kueider fue uno de los principales armadores políticos de los gobiernos de Bordet. Tuvo poder, manejo de recursos y decisión. Hoy, ante una investigación judicial, decide no volver al país. Eso no es valentía, es especulación”, afirmó el diputado.

López también apuntó a las consecuencias de dos décadas de gobierno kirchnerista en la provincia: “Kueider forma parte del grupo que gobernó Entre Ríos durante veinte años. Y los entrerrianos saben cómo dejaron la provincia: con altos niveles de endeudamiento, escasa inversión pública y un Estado que no estuvo a la altura de las necesidades básicas. La realidad es clara, la plata que se llevaron no está en las rutas, no está en las escuelas, no está en la salud pública ni en la generación de trabajo", fustigó.

El legislador valoró que se esté avanzando con independencia en investigaciones que durante años se demoraron o fueron desestimadas al decir que “durante mucho tiempo hubo complicidad, silencio y desinterés frente a denuncias graves. Hoy, eso cambió. Desde el gobierno provincial estamos impulsando una transformación profunda, basada en la transparencia y el respeto a las instituciones.”

Y concluyó diciendo que “hace 19 meses los entrerrianos eligieron cambiar. Eliminamos los gastos reservados, impulsamos la Ley de Acceso a la Información Pública y pusimos en marcha el Régimen de Ética Pública. Por primera vez en mucho tiempo, hay un gobierno decidido a terminar con los privilegios y a rendir cuentas con hechos. Nadie está por encima de la ley”.