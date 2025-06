José María Segura, titular de AJER: "Congelar los sueldos judiciales es inadmisible".

José María Chechi Segura, secretario general de AJER, explicó que esta medida puede afectar directamente a los trabajadores judiciales debido al sistema salarial porcentual que rige en el sector desde hace más de 40 años. En diálogo con La Mañana de La Red 88.7 , sostuvo: "Cada cargo del escalafón de la carrera administrativa es un porcentaje del sueldo del vocal del Superior Tribunal de Justicia. Este es el principio de equidad distributiva, que el que más gana no valga mucho más que el que gana menos".

José María Segura habló con La Mañana de La Red

Segura advirtió que, si se congelan los sueldos de los vocales del STJ, "se congelan los sueldos de todos los trabajadores". Y agregó: "Eso, para nosotros, es absolutamente inadmisible, porque tenemos ya un atraso salarial muy importante".

Consultado sobre si podría desvincularse el sueldo de los empleados judiciales del de los vocales, respondió: "Para eso habría que hacer una revisión. Pero si hay una cosa que los trabajadores judiciales defendemos, es esa conquista que tenemos desde hace más de 40 años. Una ley que nos garantiza el sistema. Si eso llegara a estar en carpeta, es un conflicto inminente".

Aclaró también que el decreto no congela los sueldos de empleados públicos ni de sectores como docentes o policías. Sin embargo, dijo que, por la naturaleza del sistema salarial judicial, su eventual aplicación allí "tendría otro efecto distinto del que el decreto mismo se propone".

Sobre la posibilidad de que los vocales del Superior Tribunal congelen sus sueldos sin adherir formalmente al decreto, señaló: "La verdad que no sé cómo podría ser eso. No es una decisión que vaya a tomar el gremio, ni que nosotros vamos a opinar sobre eso. Lo que señalamos es que nuestro sueldo está regido por un sistema salarial que funciona de esa manera. La aplicación de ese decreto, en este momento, significaría para los trabajadores judiciales un congelamiento salarial".

Hasta el momento, el Poder Judicial no ha adherido a la medida. No obstante, desde el gremio indicaron que están haciendo gestiones para evitar que eso ocurra. "Estamos abriendo el paraguas para evitar que llegue una legislación que, además, como insisto, no prevé el congelamiento de los empleados. Es claro, dice funcionarios y personal fuera de escalafón", aclaró.

Respecto al gesto del Poder Ejecutivo de congelar los sueldos de funcionarios, opinó: "Es un gesto. El gobierno entenderá que tiene un valor. Es un gesto que los funcionarios no se aumenten sus sueldos. Pero no creo que incluso incida, en términos económicos, realmente en las cuentas de la provincia".

Para Segura, el decreto refleja una situación más profunda: "Está marcando una situación de crisis económica y financiera de la provincia. Es producto de un modelo económico que ha significado un recorte, un ajuste, esta motosierra salvaje, que no reelige fondos a la provincia, que están establecidos incluso por ley"..

Como ejemplo de la situación salarial actual, señaló: "Un escribiente, que es el primer escalafón de la carrera administrativa, sin antigüedad, en la mano cobra 950.000 pesos".