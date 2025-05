Fin de semana largo atípico: esperan mayor ocupación desde mañana

Si bien ayer comenzó el fin de semana largo, al conmemorarse el Día Internacional del Trabajador y quedar establecido para hoy un día no laborable que se junta con el sábado y domingo, el movimiento turístico está condicionado esta vez por la ausencia de un feriado puente: esto sin dudas impacta en la cantidad de gente que puede viajar. Sobre este punto, Juan Manuel Acedo, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), explicó: “Hoy es un día no laborable y no es obligatorio para el empleador darle el día libre al trabajador, sino que es optativo. Entonces estamos viendo cómo termina impactando esto en la ocupación en nuestros destinos”.