"Delitos del Automotor": presentaron una obra clave sobre crimen organizado

El libro refleja una investigación científica forense en las distintas etapas del parque automotor. En el mundo de hoy la batalla contra el crimen automotor es un desafío en evolución. No se trata sólo de autos robados, es una compleja red de fraude, adulteración y actividad delictiva organizada. Para las fuerzas del orden y los investigadores mantenerse un paso adelante no es sólo un objetivo sino una necesidad crítica. Y esto apunta el libro que será referencia para la Policía de Entre Ríos.

La obra fue publicada institucionalmente por la Policía de Entre Ríos y ya se perfila como una herramienta de consulta obligatoria en el ámbito forense y jurídico

Obliga al cuerpo a ser más innovadores, más preparados. Este trabajo es justamente una herramienta pensada para eso. Ayer tuvo su presentación y según los especialistas se está frente a una obra única que viene a llenar un gran vacío en la literatura de la criminalística, las ciencias forenses y la investigación criminal. Ya que no existe ninguna obra en idioma español que describa y trate esta temática desde el punto de vista y en la extensión que lo hace esta obra desarrollada por Gastón Cámara. Es una obra que por su contenido y sencillez espiritual está dirigida no únicamente a profesionales o expertos de la criminalística y la ciencia forenses, sino también a policías, abogados y o funcionarios que de alguna manera están vinculados a la investigación y prevención del delito automotor.

Palabra de los presentes en la presentación de Delitos del Automotor

En la presentación Director General de Policía Científica Comisario Mayor, Ricardo Galluzzi, dijo: “La verdad que veo muchas caras conocidas en el salón que también reflejan una trayectoria laboral en un laboratorio que abarca el área donde Gastón (por Cámara) hoy nos va a dar el cierre de muchos años de investigación, de horas de estar vinculado a esos motores calientes, a esos números borrados, a esas letras que desaparecieron, que identificaban a un cuadro de motocicleta, a un motor. Llega un momento donde se cierran ciclos, ¿no? Y para mí es un orgullo”.

“En mi comienzo como docente en la Escuela Oficial fue en esta materia que se llamaba Sustracción de Automotores. En ese primer año, allá por el 2006, es que lo conozco a Gastón Cámara. Él (por Cámara) estaba en su curso de Escuela Oficiales Y yo en mi primer año de profesor. Y me toca esta materia. Hoy se está cerrando un ciclo. Gastón, al haber escrito un libro sobre la primer materia que tuvo y que he visto desde su inicio como cadete, siendo alumno de una materia vinculada a esto, el camino entero de Gastón en lo que hace al trabajo con químicos. La verdad que es fantástico”.

Por su parte, el autor del libro, Gastón Camara dijo: “Quiero agradecer a todos nuevamente por haberse hecho un lugarcito y venir a compartir conmigo esto que la verdad es, como dijo el director y el jefe de edición, es como un broche, digamos, de oro cerrado. Son tantos años de trayectoria; un total de 19 años. Me despertó en su momento curiosidad y después tuve la suerte de ingresar a la dirección de Criminalística donde tuve justamente una de las materias importantes que tenía para hacerla, que era Revenido Químico me dio un montón de cosas, conocimientos

“Muchas veces escuchaba que se renegaba con gente de afuera de otras provincias, que daban por ahí testimonio de lo que era el delito automotor y a veces decía no puede ser eso que están diciendo, y ahí me aconsejaron la realización del libro para dejar una herramienta para las futuras generaciones que vean no solo la parte del Revenido Químico, sino en el delito automotor en sí”, aseveró Cámara.