Concordia: polémica por planteo de concesión del aeropuerto

El concejal oficialista Juan Domingo Gallo manifestó que la norma fue acompañada solamente por el bloque Justicialista y que desde la oposición plantearon la posibilidad de privatizarlo.

“El 12 de septiembre de este año ingresó un proyecto ordenanza que regula la creación de un ente, esto se hace cumpliendo una obligación que se había establecido en un convenio entre municipios, provincia y también el BID, que lo financia. Ingresó el 12 de septiembre surgieron reuniones con el actual director del aeropuerto, Gabriel Di Lauro y en el cual se plantearon algunas modificaciones más que nada en la conformación del directorio que en el proyecto de ordenanza previa designaba que todos los miembros los designaban el ejecutivos. Nosotros planteamos que era importante que lo integrara también algún representante del sector privado, en un principio se habló de ASODECO, luego se coincidió que el organismo que tiene mayor participación de organizaciones intermedias fue el Emcontur. Entonces planteamos esa modificación y también a los efectos de otorgarle mayor transparencia y tomando como base la ley de Cafesg, la cual, el directorio también está conformado por un representante de la minoría. Es decir, hoy quedaría conformado por tres miembros designados del oficialismo, uno por un privado y otro por la segunda fuerza política. Los llamativos del tratamiento de esa ordenanza fue que cuando se debatió en el concejo en comisión, en lo que yo interpreto que fue una suerte de furcio, la concejal Magdalena Reta de Urquiza y dijo que 'la idea del gobierno que viene es concesionar a un privado'. Esto obviamente llamó la atención de todo”, contó en LT 15 Radio del Litoral.

Y al mismo tiempo agregó: “En la sesión solamente el bloque oficialista acompañó la ordenanza y el bloque de la oposición no acompañó la ordenanza aduciendo que necesitaban un mayor análisis. De pronto ellos empezaron a mandarlo en comisión tratar de patear para adelante, que creo que coincide con estas intenciones que dejaron entrever en lo que fue el Consejo en comisión”.

Por otra parte, la concejal Reta de Urquiza, quien desde el 10 de diciembre asumirá la viceintendencia de la ciudad y el edil Felipe Sastre le contestaron a Gallo. “Yo pedí que vuelva a Comisión la ordenanza, porque es una irresponsabilidad lo que hizo el concejal Gallo. No hay un presupuesto, no se sabe cuánto le va a salir a la municipalidad mantener el aeropuerto, sabemos que por ejemplo el control de fauna y flora sale 150 mil dólares anuales, después hay un montón de sueldos que se cotizan en dólares y es una irresponsabilidad lo que hizo. Realmente lo que ameritaba era que la ordenanza vuelva a comisión y que se pidan más opiniones y se sepa realmente qué es lo que se está votando y en qué se está empeñando la Municipalidad”, dijo.

Consultada si estaba la intención de concesionar expresó: “Nosotros queremos buscar la mejor alternativa para que el aeropuerto sea eficiente, sea bueno para Concordia y además que no se empeñe la municipalidad en ese emprendimiento. La alternativa no solo puede ser concesionarlo, sino que se pueden otorgar parte en concesiones, no es que se va a entregar el aeropuerto, sino que hay millones de alternativas y a ninguna de ellas se analizó”.

En tanto que Sastre agregó: “El concejal ficciona un poco porque nosotros en ningún momento dijimos estoy tampoco lo pensamos. Venimos de votar la ordenanza en contra porque no estamos de acuerdo en la forma que se redactó la parte de las modificaciones. Aún no tenemos una definición de qué es lo que se va a hacer con el Ente de aeropuerto en la gestión de Francisco Azcué. No lo hemos dicho públicamente, no lo hemos dicho delante suyo y tampoco lo tenemos claro. Realmente lo que él –Gallo– pueda pensar lo que nosotros pensamos me llama poderosamente la atención”.