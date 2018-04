Música, cine y teatro entre las distintas opciones para disfrutar

CINE





Nuevo Cine Rex Paraná

Sala 1: "Gnomos al ataque" (3D/cast) todos los días a las 18; "Perdida" (cast) todos los días a las 20 y 22.15. Sala 2: "Rampage: devastación" (3D) todos los días a las 18, 20.15 (cast) y 22.30 (subt). Sala 3: "Un lugar en silencio", todos los días a las 20.45 y 22.45 (subt); "Las travesuras de Peter Rabbit" (cast) todos los días a las 18.45.

En Monte Caseros 266 de la capital entrerriana. Con la tarjeta Beneficios UNO, dos por uno en entradas de miércoles a lunes.





Complejo Cine Círculo

Sala 1: "Coco" (3D/cast) todos los días a las 18; "Verdad o reto" (subt) todos los días a las 22.30; "El insulto" (subt) todos los días a las 20. Sala 3: "Perdida" (cast.) todos los días a las 20.30 y 22.45; "Sherlock Gnomes" todos los días a las 17.45 (cast)..

En Andrés Pazos 339.





Cinemark Santa Fe

Salas 2D: "Madame"; "Mimic, no sigas las voces"; "Verdad o reto"; "Perdida"; "Gnomos al ataque"; "Un lugar en silencio"; "Un viaje en el tiempo"; "Perdida";. Salas 3D: "Ready Player One""; "Rampage: Devastación".

En Shopping La Ribera, de la ciudad de Santa Fe. Con la tarjeta Beneficios UNO, dos por uno en entradas.









02_gnomos.jpg





TEATRO





La prudencia

Vuelva a presentarse "La Prudencia", de Claudio Gotbeter. La nueva versión teatral de esta comedia de humor negro, marca el regreso actoral de César Román Escudero a la capital entrerriana junto al paranaense Julio Azogaray y el actor santafesino Nazareno Baldo. El trabajo es dirigido por Gustavo Morales, La función será el sábado 28 a las 21.30.

En el Centro Cultural La Hendija (Gualeguaychú 171, Paraná).





Cuentos a la hora del té

Los domingos a las 17, Malena Sarrot, Victor Villarraza y Liliana Montórfano ofrecerán su espectáculo de narración oral, "Cuentos a la hora del té", compartiendo relatos y té con exquisiteces. Los autores elegidos son varios, Angélica Gorodischer, Eduardo Galeano, Angela Scotti, Inés Fernández Moreno . Reservar entradas al 154258383.

En Feliciano 271, Paraná.





Stand Up en el Club Social

El sábado 28 de abril a las 22 se presentarán los Litoral Stand Up Comedy en el Club Social, ¡con cinco comediantes en escena! Belisario Ruiz, Eva Cabrera, Lisandro Riera, Mateo Izza y Nacho Koornstra harán una hora y media de puro stand up. Reservas de entradas al 0343 154711428 (también whatsapp) o al Facebook / Instagram: Litoral Stand Up Comedy.

En el Club Social (San Martín 958).





Una noche sin luna

El jueves 26 , en el marco del ciclo Jueves Teatro Club, se presentará -a las 21hs- en el Centro Cultural Juan L Ortiz el espectáculo de clown de creación colectiva "Una noche sin luna".

En Racedo 250.





03_laprudencia.jpg









TALLERES





Cerámica

Nuevos cursos en El Rincón del Arte Cerámico. Miércoles por la mañana: Cerámica industrial y moldería en serie. Por la tarde: Grabado, técnicas experimentales. En Av. Ramírez 1970. Te: 4310828, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19.





Teatro para adultos

Los lunes de 20 a 22: 30, en el C. C. "Juan L. Ortiz" se llevará a cabo un taller de teatro para jóvenes y adultos con o sin experiencia a cargo de Gabriela Verón, actriz, directora y docente teatral. Por inscripciones: 343-155104833.





MÚSICA





Iván noble: "al fin solos"

Ivan Noble llega a Paraná para presentar "Al fin solos", haciendo un recorrido por sus clásicas canciones en un formato intimista y guitarra.. Será el 4 de mayo, a las 21.30, en el Auditorio de la UCA.

Con la tarjeta Beneficios UNO, llevate una entrada gratis. Entradas en venta en Sneakers (San Martín 753).





01_noble.jpg Iván Noble





La Posta: "Influencia"

La Posta, una de las bandas paranaenses con más trayectoria, prepara su nuevo show, "Influencia", e invita a sus seguidores a participar activamente, eligiendo en el evento de Facebook los temas que quieren que suenen esa noche. La cita será el viernes próximo, a las 21.

En el Centro Cultural y de Convenciones "La Vieja Usina" (Gregoria Matorras 861).





00_Laposta.jpg





MUESTRAS





En tránsito. Tesoros de la colección del Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta por primera vez en Entre Ríos una muestra itinerante con destacadas obras de su patrimonio. La exposición reunirá pinturas, dibujos y grabados de

Pablo Picasso, Antonio Berni, Xul Solar, Benito Quinquela Martín, entre otros..Se inaugurará el viernes 27 a las 18 en el Museo Provincial de Bellas Artes.

Buenos Aires 355, Paraná