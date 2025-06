"Lilo y Stitch": una historia que vuelve a tocar el corazón de todos

14 FERNANDA RIVERO.jpg FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

"Lilo y Stitch", diversión asegurada

En el marco del festejo por los 25 años, UNO se acercó hasta las instalaciones del cine para conversar con el público que no quiso perderse este esperado reestreno. Entre pochoclos, risas y peluches de Stitch, las emociones estaban a flor de piel. “Es la tercera vez que veo esta película, y cada vez me emociona más. Vine con mi hija de 5 años y verla llorar en algunas escenas me hizo llorar a mí también”, contó Gabriela, una espectadora que asistió a la función del viernes por la tarde.