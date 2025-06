El amor no se negocia: Las Pastillas del Abuelo y un reencuentro inolvidable en Paraná

Las Pastillas del Abuelo en el Club Echagüe2.jpg Harlem Shows

Entre la multitud se encontraba Federico, un joven de Morón, Buenos Aires, que sigue a la banda por todo el país. Con un bolso lleno de remeras y buzos estampados con frases de canciones y retratos de los músicos, se mueve de ciudad en ciudad combinando pasión y emprendimiento. “No me pierdo ni uno. Esta banda me acompañó siempre”, dijo, mientras mostraba orgulloso una prenda.

Las Pastillas del Abuelo en el Club Echagüe4.jpg Fernanda Rivero / Uno

Historias como la suya se repetían entre los presentes: parejas que viajaron desde Santa Fe, grupos de amigos que se reencontraron para volver a cantar juntos, familias que compartieron el recital como un ritual. Fue un encuentro con una parte importante de sus vidas. La música de Las Pastillas del Abuelo, cargada de poesía urbana y sensibilidad social, sigue siendo el hilo que une generaciones y geografías.

Las Pastillas del Abuelo en el Club Echagüe3.jpg Fernanda Rivero / Uno

En el Club Echagüe, una vez más, quedó claro que no importa cuántos años pasen ni cuántos discos se editen: hay canciones que no envejecen y públicos que no abandonan. Las Pastillas volvió a Paraná, y lo hizo para celebrar esa fidelidad que se construye entre historias y abrazos.