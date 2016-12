Violento accionar de la policía durante un operativo de tránsito

No obstante la clara infracción, preocupó la violencia desmedida en el proceder de los efectivos policiales. Según supo UNO, llegando a la calle San Martín, el patrullero efectuó una arriesgada maniobra y encerró al motociclista contra un Renault 12 que circulaba en la misma dirección.





De esta manera, el infractor no tuvo más opción que descender de la moto y presentar la documentación correspondiente. Además de cortar y entorpecer el tránsito en hora pico y en día probablemente más caótico en el centro de la ciudad, la policía tuvo una actitud violenta, advertida por muchos de los que pasaban por esa esquina.

Uno de los testigos dialogó con UNO: "Tenía todo, pero la policía lo patoteaba como si fuera un delincuente, no tenía casco, me parece un exceso. Cortar el tránsito y provocar a una persona, cuando el centro está lleno. Tendrían que estar cuidando a la gente, no provocando problemas", expresó.

Luego de media hora aproximadamente, el tránsito volvió a la normalidad. Sin embargo, queda la preocupación acerca del accionar y el uso desmedido de la fuerza policial.





El hecho se registró en calle Carbó entre San Martín y Pellegrini, de Paraná . Según relataron testigos a UNO, el patrullero perseguía al motociclista que se encontraba en infracción al circular sin casco.