Roberto Pettinato: "El folclore me da vergüenza", dijo y causó revuelo.

Roberto Pettinato confesó su rechazo al folklore argentino en vivo

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por StreamingOk (@streaminglatamok)

A pesar de que el folklore es un símbolo emblemático de la identidad argentina, Pettinato admitió sentir "vergüenza" al escucharlo y reconoció que no logra comprenderlo.

"El folklore tiene millones de divisiones pero a mí no me importan porque todas me avergüenzan. Y lo digo con vergüenza, eso es lo peor. ¿El problema está en que yo no lo entiendo?", reflexionó.

Sobre su dificultad para conectar con este género, agregó: "¿Sabés la cantidad de veces que he tenido charlas con cumbiancheros, gente de la cumbia santafesina, porque quiero aprender, quiero ver qué carajo pasa... pero el folklore, con el charanguito, el bombito, ahí tengo yo un problema".

Finalmente, Pettinato apeló a la identificación de su audiencia y compartió su sensación: "Y sé que mucha gente también lo tiene y no lo podemos resolver. Nos avergüenza, no nos gusta. Es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre, decís 'hay algo que no me gusta acá', no quiero escuchar esto. Yo quiero saber, esto ¿me pasa a mí solo o también le pasa a usted?".