Cande Tinelli la rompe en Instagram cantando un tema de Fito Páez

Cande Tinelli es apasionada por la moda, por los tatuajes y también por la música. A principios de este año se lanzó como cantante.

En Instagram , compartió con sus tres millones de seguidores un video en el que aparece cantando a capela el tema "Bello abril" de Fito Paez, que pertenece al disco "Naturaleza sangre". Hace unos años, el artista rosarino grabó este tema en un videoclip con Luis Alberto Spinetta





"Dios santo qué bello abril / dios santo qué bello abril / dios santo qué bello abril sos vos / nos pasan tantas cosas en la vida/ que si aparece el sol hay que dejarlo pasar / abril otra vez / para que no tengamos soledad", interpretó la hija de Marcelo Tinelli en la publicación que hasta el momento ya tuvo 281.494 reproducciones.

La primera vez que Candelaria se animó a cantar fue en la apertura del programa ShowMatch en 2016. En esa oportunidad, interpretó el tema Love me like you do, de Ellie Goulding.