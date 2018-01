El jefe de la Federal aclaró que no conoce a la mujer que acusan de vender drogas

contacto fotográfico con una mujer de la ciudad de Chajarí, quien fue denunciada por la venta de estupefacientes y cuyo video de prueba se viralizó en las redes sociales. El jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Néstor Roncaglia, aclaró en qué circunstancias se produjo el









En las últimas horas en los medios de la costa del Uruguay se difundieron dos situaciones periodísticas, una de un video donde se aprecia claramente como una mujer, dueña de un comercio, vende drogas a dos jóvenes.





Esa misma mujer, luego es la que aparece en una fotografía con el jefe de la Federal, Néstor Roncaglia, quien es nacido en esa ciudad del departamento Federación.





Roncaglia se contactó con UNO e hizo su descargo sin ocultar su enojo por los comentarios periodísticos en la costa del Uruguay, donde se hacían algunas referencias del jefe policial con la acusada de vender drogas.





"Sobre la foto en cuestión quiero decir que no fue de esta semana, sino en la inauguración de la delegación Chajarí de la Policía Federal", referenció el titular de la fuerza nacional, para remarcar la imagen: "No conozco a esta mujer, y su pareja, me dicen que hizo parte de la primaria conmigo".





Hizo mención a que "esta pareja concurrió al evento sin invitación, como muchos otros vecinos de la ciudad, y seguramente pidieron sacarse la foto conmigo, a lo que accedí como suelo hacer con todos. No exigimos documentos, ni antecedentes a las personas que se acercan a tomar una imagen".





"Lamento que esa sea la noticia, una foto donde aparezco, por lo que me pregunto ¿cómo debería actuar en un evento público, cuando desconocidos se acercan al funcionario a saludarlo", inquirió.





En esa línea dijo: "Lamento todo esto, pero veo otras intenciones en la virilización de esa foto. Creo que no merezco que quieran dañar mi imagen, ya que lucho con mucha pasión por ayudar y defender a la sociedad".





"Reitero, no conozco a esa señora ni a su pareja, y parece ser que a algunos en esta sociedad así te pagan", resumió Roncaglia visiblemente molesto por la intención de ligarlo con una mujer que vendería drogas en Chajarí.





Desde la Policía Federal no se descartó que la virilización tenga más que ver con la intención de afectar la imagen del Roncaglia, quien ha sido el responsable de varios operativos exitosos contra los narcos en la provincia de Entre Ríos.