Denuncian por violencia al intendente de Lucas González

La Justicia de Nogoyá hizo lugar a una demanda de filiación iniciada por Jésica Liliana Folgueras contra el intendente de Lucas González, Vicente Luis Hanemann, y declaró la "filiación extramatrimonial paterna" del hijo de la mujer, hoy de 17 años.





La mujer denunció además públicamente al intendente por la violencia y abuso que dijo haber sufrido cuando mantenía una relación con Hanemann, siendo ella menor de edad.

Jésica Folgueras, de 35 años, habló el martes con el periodista Maximiliano Medrano en su programa Sin interferencias, de FM Libertad 101.5, de Nogoyá, y contó que su relación con Hanemann empezó cuando ella tenía 14 años y él, 34. "Comienzo de muy chica una relación con él, a los 14 años. Yo era menor de edad, lógico. Hoy día me arrepiento de esa relación, pero las cosas se han dado de esta manera", contó.



"En pueblo chico, todos conocen del maltrato que había hacia mí. En pueblo chico todo se sabe. Siempre fue una persona muy agresiva", detalló. Contó que sufrió violencia física y simbólica; golpes, encierros y que en un una oportunidad tuvieron un accidente y la dejó "tirada en la ruta".





La disposición por la paternidad fue adoptada el 11 de abril último por la jueza María Andrea Cantaberta, titular del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Nogoyá.





Según publicó el sitio Entre Ríos Ahora, el intendente de Lucas González venía demorando la resolución de la causa, e incluso se negó a hacerse el test de ADN. De igual modo, la Justicia dictó sentencia basada en una serie de presunciones legales.





El relato de la mujer

Embed



Al ser consultada sobre si lo denunció al intendente, dijo: "Él, al ser mayor, era como que tenía poder sobre mí. Me manipulaba, y entonces más que respeto, le tenía miedo. Era como intocable. Pero ahora, viéndolo de lejos, me doy cuenta de las situaciones graves que yo viví con él.





Relató que la relación con Hanemann la mantuvo entre los 14 y los 19 años. "Cuando quedé embarazada de mi hijo, él ya no quiso saber más nada. Incluso, me dijo que no era hijo de él", agregó.