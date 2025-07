Mateo Quijano: estaba sin club, entrenaba sólo, llegó a Rosario y hoy se ilusiona con Racing

Mateo Quijano tiene 16 años, es de Paraná. Comenzó a jugar al fútbol a los tres años en Naranjitos. A los 7 años se fue a Belgrano y de ahí al club Atlético Patronato para jugar Pre AFA y AFA en la novena división (cuando el Rojinegro estaba en la A). En el 2022 lo dejaron libre, según contó su familia, le dijeron que no podía jugar porque tenía muy baja estatura. No se rindió. Empezó a entrenar sólo en las canchas del club Interprofesional y asistía de manera particular a un gimnasio, y así lo hizo durante un año porque no tenía club. En el 2024 jugó en el club Paraná hasta que en julio de 2024 lo convocaron del club Argentino de Rosario que está en primera división C. Allá fue a probar suerte y actualmente es el capitán de la sexta división de AFA (2003). La convocatoria a una prueba de una semana en Racing es la muestra de que a los sueños hay que perseguirlos y que pierde el que se rinde.