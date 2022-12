El Team Pistrilli Boxeo se ilusiona para el 2023.

Además de entrenar a los boxeadores, Pistrilli lleva en su haber cuatro organizaciones de festivales, uno de ellos de manera conjunta con el Team Espartano de Jairo Suárez. Respecto de lo que se viene, contó: “Estamos viendo si conseguimos ayuda de los sponsors y demás entidades para ver si hacemos la pelea de Maquinita Martínez que estaría pautada para el 10 de febrero. Ojalá que tengamos el apoyo necesario para poder realizarla. Yo desde que tengo el carnet de promotor llevo tres festivales e la organización. Fueron dos en Peñarol y una San Agustín. Anteriormente hicimos con Jairo en CAE en conjunto. En Peñarol lo hicimos pelear a Maquinita Martínez y la idea ahora es que vuelva a pelear, pero estamos viendo en qué lugar y si es el 10 de febrero o lo estiramos más adelante. Vamos a ver como surge todo”.

“Luis es un boxeador que está muy bien preparado físicamente. Es un chico que tiene recién 18 años. Está muy bien también en lo técnico. Tiene para crecer mucho. También, en este sentido, yo tengo la colaboración de Palacios y Juli Gastaldo que me dan una mano en la parte técnica. Después Matías es un boxeador que está por debutar con 17 años”.

“Yo les digo que los combates se ganan en el gimnasio con todo lo que es el entrenamiento físico y el invisible que es el cuidado en la casa que es cuidarse las 24 horas para luego subirse al cuadrilátero. Deben cuidarse y disfrutar del boxeo que es muy lindo. Subir al cuadrilátero es muy importante y bajarse con las manos en altos aún más. Igual todo depende de cada boxeador y sus cuidados”, dijo Pistrilli respecto del mensaje a sus pupilos.

Luis Suárez dejó la calle y se metió en el box, algo que le cambió la vida. “Gracias a Dios me fue bastante bien y estoy agradecido a Fabricio porque el boxeo me cambió la vida ya que andaba en la calle haciendo las cosas mal. Ahora estoy progresando y soy una mejor persona. Me entreno todos los días para seguir creciendo ya que esto me abrió otras puertas. Vengo bien con los estudios y me esfuerzo todos los días. Trato de dar lo mejor todos los días. Se que me falta mucho por aprender, pero ya le agradezco por todo lo que me enseñó. Mi sueño es ser profesional y sacar a mi familia adelante”.

Por su parte Matías Pérez expresó: “Yo tengo 17 años y tengo en mente poder hacer un buen debut, pero para eso hay que romperla en el entrenamiento, desde enero en adelante para comenzar bien el año. Mi idea es poder llegar a lo más alto si Dios quiere. Estamos agradecidos con Fabricio porque estos entrenamientos nos cambian muchísimo. A mi esto me gusta, no lo hice en otro deporte y por eso llegué acá. Quiero sacar provecho de esto y poder ser un buen boxeador si es que se da”.

“La intención con Matías Pérez es que debute en Paraná en febrero o marzo. Veremos en qué club lo hacemos, pero la idea es que los dos peleen con su gente. Luis es de Bajada y Matías vive cerca de ahí así que seguramente cuando lo hagan estarán todos los familiares y amigos”, cerró Pistrilli.