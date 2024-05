¿Messi y Di María juntos en la MLS?

Un año después de la llegada de Leonel Messi a la MLS la franquicia sueña con seguir incorporando grandes figuras. En este sentido apunta a incorporar a Di María en el próximo mercado de pases. Inter Miami tuvo el primer contacto con el rosarino con la premisa de avanzar negociaciones formales.

El sueño de Di María que se esfumó

El jugador rosarino, de 36 años, había manifestado públicamente su intención de regresar a Rosario Central después de concluir su vínculo en Benfica. "Me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. La jugué una vez cuando tenía 17 años, era muy chico y no pude vivirla tanto. Pasó muy rápido mi paso por Central. Sería un sueño poder ganarla, algo muy lindo. Es un sueño ganar un título con Central y me gustaría cumplirlo. Pero ganar la Libertadores ya no es ni un sueño, sería más que eso, algo histórico y el mejor broche final que podría tener mi carrera", expresó en una entrevista con TyC Sports.

¿Se acerca al inter Miami?

Más allá del interés de la franquicia que compite en la MLS, Di María tendría como prioridad prolongar su estadía en Benfica. Claro que primero los lusitanos deberán emitir una oferta formal que Fideo deberá evaluar