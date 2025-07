Preocupación por los suicidios en la Policía: "Hay muy baja tolerancia a la frustración", reflexionó psicóloga

Según detalló en diálogo con La Mañana de La Red 88.7 , esa franja vulnerable está comprendida entre los 22 y los 30 años , donde se observa una baja tolerancia a la frustración, algo que considera consecuencia directa de una cultura marcada por la inmediatez y las expectativas poco realistas impuestas por las redes sociales. “Son edades en las cuales hay muy baja tolerancia a la frustración, por las características de su crecimiento, por la realidad que vivimos ahora. Esta cuestión de la inmediatez de todo, de querer tenerlo ya. Entonces, cuando las cosas no se dan como quieren o como lo esperan, pasa esto”.

Martínez explicó que la Policía de Entre Ríos viene trabajando desde hace años en la prevención del suicidio y el manejo del estrés, aunque estas acciones no siempre son visibles para la sociedad: “Nosotros estuvimos reunidos por un proyecto que ya se lleva a cabo, no desde ahora, sino hace varios años atrás. Lo que pasa es que obviamente la gente no se entera ni tiene por qué enterarse, porque esto es algo que hacemos internamente en la Policía”.

La psicóloga subrayó que uno de los principales obstáculos es el miedo a pedir ayuda, en especial entre los varones: “Pensamos que tenemos que poder con todo, que tenemos que ser fuertes. Tenemos ese problema dando vuelta. Pero incluso nosotros tenemos en la clínica policial espacios de escucha. En el interior también hay psicólogos, en casi todas las localidades. Pero el problema es que la gente le cuesta muchísimo hablar con alguien de lo que le está pasando y pedir ayuda, y más a nosotros los policías”.

Paula Martinez.jpg Paula Martínez es Licenciada en Psicología e integrante de la Policía de Entre Ríos.

Uno de los mensajes más fuertes de Martínez apuntó a la necesidad de enseñar a gestionar el dolor emocional desde edades tempranas. “Una de las cosas que tenemos que enseñar, y que lo digo siempre, es que el dolor es parte de la vida. Porque si no, el suicidio es una decisión permanente para un problema momentáneo”, afirmó.

"A la gente le cuesta pedir ayuda"

En sus charlas con el personal policial, Martínez dijo que insiste en la importancia de buscar apoyo temprano y derribar mitos como el temor a ser sancionado por acudir a un psicólogo: “Si vos venís y hablás de un problema cuando tu problema es pequeño, nadie tiene que presentar ninguna carpeta médica. Si vas a un psicólogo que no es de la Policía, nosotros ni siquiera nos vamos a enterar. Y si vas a uno de la Policía, por secreto profesional, no le va a contar a nadie lo que hablás. Nadie te va a retener el arma ni sacar los códigos. Eso es un mito que hay que erradicar”.

Sin embargo, advirtió que cuando los problemas no se abordan a tiempo, las consecuencias pueden escalar: “El problema es que si no se pide ayuda al momento, la situación se vuelve una cosa gigante y ahí sí ya tienen que presentar carpeta médica, porque vienen destruidos”.

"El problema que tenemos, no solamente en la policía, sino en la población en general, es que a la gente le cuesta muchísimo agarrar y hablar con alguien de lo que le está pasando y pedir ayuda", finalizó.