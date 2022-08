Reciclaron un container para hacer un merendero itinerante.jpg Reciclaron un contendor para hacer un merendero itinerante.jpg Gentileza: Fundación Solidaria Mitre

César Graf, reconocido médico reumatólogo que impulsó esta iniciativa solidaria, contó a UNO: “Este proyecto nació a partir de otros merenderos que abrimos en distintos barrios y que finalmente no prosperaron porque no cumplieron con los objetivos de crecimiento, colaboración y autogestión. Para que esos recursos no queden relegados, entonces decidimos hacer un proyecto piloto, un merendero que se pueda mover, y si el barrio al que lo llevamos cumple con las expectativas y crece, entonces sí creamos un merendero fijo”.