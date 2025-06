Día Internacional del Sushi: la gastronomía oriental conquista paladares en Paraná

A nivel local crecen las propuestas para disfrutar de este plato asiático tradicional. El sushi se destaca por su particular sabor y sus valores nutricionales

Antonella Lell es su propietaria y además de celebrar en esta jornada el Día del Sushi, festeja un nuevo aniversario de su emprendimiento, y contó a UNO: “Hace 14 años que me dedico a hacer sushi. Empecé desde mi casa, de a poco fui creciendo. Hoy tengo mi restaurante; hace dos años que inauguré el espacio para que puedan venir a conocer un poquito más de la cultura japonesa y estoy por abrir otro lugar asiático dentro de poco. Aparte de sushi, abriendo el restaurante puedo ofrecer otros platos diferentes, como para que el que no come sushi también pueda venir a disfrutar”.

Sushi.jpg Gentileza Sushi Paraná

“Tuve la suerte y la bendición de poder viajar hace dos meses a Japón para capacitarme”, añadió, y aseguró: “Hoy son muchísimos los paranaenses que eligen comer sushi o probar algo diferente. La verdad es que se ha popularizado un montón, y cada vez hay menos prejuicios con este tipo de comida. Hoy me visita un montón de gente en todas las edades, incluso hasta los jóvenes se animan a probar algo diferente, cuando antes tenía un rango de una edad más alta. Puedo decir que el público de Paraná está más abierto a probar comidas o sabores diferentes”.

En este marco, aclaró que hay opciones de comida asiática para quienes no adhieren al sushi: “Para el que no se anima tanto, también tenemos baos, que son asiáticos, y uno de ellos por ejemplo está hecho con una salchicha parrillera. Entonces, a nuestros niku baos los adaptamos para que también puedan comer algo más conocido para nuestro paladar. De hecho tenemos también fusión un poquito en la parte de los brochettes, que van con una salsa de santicuchos, que es lo más similar para nosotros a un chimichurri argentino. Son platos agradables y amables para nuestro paladar paranaense, así que cada vez se animan más a elegirlos. Y además les vamos mostrando que hay una gran variedad de opciones para ofrecer, aparte del típico rol con el que empecé hace años atrás”, precisó la especialista.

Aportes nutricionales

Por otra parte, destacó los aportes nutricionales del sushi: “La mayoría de los roles llevan alga nori, que tiene muchas propiedades: tiene mucho yodo y es bueno para la salud; tenemos variedades de arroz también aptas para celíacos, hay roles vegetarianos o veganos. Son muchas las opciones disponibles, así que hoy pueden disfrutarlo todos, desde los más chiquititos hasta los más grandes”.

Para quienes deseen probar, pueden conocer las propuestas y hacer reservas a través de Instagram: @sushiparana.

Sushi.jpg El sushi es un plato oriental que gana adeptos en la región Gentileza Sushi Paraná

Un menú consolidado

El consumo de sushi se fue consolidando a nivel país y esto hizo que sea más accesible conseguir los insumos. Al respecto, Antonella señaló:

“Cuando empecé hasta me costaba conseguir palta, era como pedir algo exótico, y actualmente ya se consigue en todos lados. Ya hoy tenemos más fácil el acceso a todos los insumos que usamos, y con el tiempo también me fui haciendo mis proveedores en la parte importada, así que siempre me aseguro de tener stock”.

Con pasión, experiencia y ahora sumando nuevos conocimientos tras su viaje a Japón, la experta habló de los ingredientes básicos para hacer sushi y sostuvo: “El 90% del éxito de un buen rol es que el arroz esté bien preparado. Cuando el arroz, al que se le dice shari, ya está avinagrado, significa que está preparado y listo para hacer el rol. Por dentro el relleno puede ser con lo que a uno más le guste; ya no existe eso de que ´si el rol de sushi no es sólo de salmón no es sushi´; hoy es la variedad que quede bien con el arroz avinagrado”.

Sushi.jpg El sushi es una delicia eleguda por sus aportes nutricionales Gentileza Sushi Paraná

Sobre este punto, mencionó que las opciones de río también están ganando terreno en la región, y comentó: “Pertenezco al Paraná Bureau y hace poco estuve presentando platos de identidad en el Congreso de Agentes de Viajes, donde hicimos sushi con pescado de río. Hay muchas variantes también, como por ejemplo para aquellos que no comen carne tenemos sushi vegano y algunos platos veganos más”.

En cuanto a los precios, afirmó que son accesibles y refirió: “Hay días que tenemos un menú predeterminado, entonces la persona que se acerca al restaurante y quiere sentarse a comer o probar por primera vez nuestros productos, ya sabe cuánto va a gastar. No es algo excesivamente caro como algunos todavía piensan, hay precios para todos los gustos y todos los bolsillos”.

Por último, indicó: “También que en esta época de invierno lo que estamos haciendo, que está muy de moda para el público más joven, es el ramen, un fideo de harina de trigo que lleva varias horas de cocción en un caldo y demás. Tenemos distintos tipos de ramen, entre ellos el vegetariano, y estamos por sacar uno sin TACC”.