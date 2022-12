Concordia: optimistas en las ventas para el cierre del año

La campaña del compre local impulsada por la cámara empresaria local tiene en juego en su promoción seis viajes para dos personas a destinos turísticos nacionales y miles de pesos en premios gentileza de los comercios adheridos. Asimismo, se busca profundizar sobre la dinámica de la promoción, lo concerniente a la participación de los comercios, la utilización de cupones y los dos sorteos.

Ya en el cierre del año, Lampazzi también brindó un balance de año. “Fue un año raro, algunos rubros funcionaron mejor y otros peor. Algunos pocos se beneficiaron con las compras de los uruguayos, pero la mayor parte lamentablemente se la llevan las cadenas. En ese sentido la gastronomía está trabajando bien. El resto peleándola, no escapa a las generales de la ley, sí quizás la influencia de la venta poca o mucha de los uruguayos ha hecho que no caiga tanto”, contó en LT 15 Radio del Litoral.

En tanto que concluyó: “En líneas generales de consumo no ha estado resentido tanto, sí quizás la gente que tiene su sueldo ante la crisis decidió adelantar sus gastos, hacer las compras lo antes posible para que no se le devalúe porque no puede ahorrar. Eso ha ido a favor en algún sentido de las ventas”.

Billetera Entre Ríos

Hace pocos días se anunció la Billetera Entre Ríos, en la cual los usuarios van a poder descargar la app y comenzar a operar desde el 19 de diciembre con el objetivo de potenciar las ventas. Los comercios adheridos podrán otorgar reintegros de hasta el 30 por ciento para los consumidores, con un tope de 5.000 pesos por mes por persona, de lunes a jueves, en rubros alimentos y medicamentos.

Al respecto, Lampazzi hizo una valoración de esta nueva modalidad. “Nosotros la habíamos pedido en octubre del año pasado al ver los resultados que tenían en Santa Fe, considerando que es el mismo dueño del Banco de Santa Fe con el Banco Entre Ríos. Había una serie de cuestiones que en ese momento la provincia no aceptó la propuesta, pero por suerte salió ahora. Creo que todavía puede funcionar, es una buena medida porque sobre todo sostiene al comercio local, que es a lo que está enfocado”, comentó.

Y agregó: “A nivel de gobierno sirve porque todas las ventas, más con la evasión creciente que vivimos, son todas en blanco y van a aumentar la recaudación también. Se les da una herramienta a las familias para tener un pequeño ahorro. Son nuevas herramientas que se empiezan a utilizar y está bueno que se popularicen”.

Reconocimientos 2022

Anoche, en el marco de la cena show por los 100 años del Centro de Comercio, Industria y Servicio de Concordia, la institución reconoció en este 2022 a empresas del departamento Concordia que con su desempeño generan valor y se hayan destacado en el transcurso del año.

“La idea es reconocer a las empresas que por un lado aportan valor y también tuvieron una actuación destacada en este 2022. Es una iniciativa que se hizo en otras épocas, pero con otros mecanismos. Tuvimos muy buena repercusión en la entrega de diplomas y recibimos muchos mensajes positivos", expresó.