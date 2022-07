La ex estrella de la NBA y su calvario tras el retiro

Nowitzki se retiró en 2019 y en los últimos días charló con algunos medios locales y explicó que quizá alargó demasiado su carrera y que eso le hizo pagar un precio alto en lo físico, algo consecuencias tiene que vivir en el día a día. “Como dije hace un tiempo, no dejo de darle vueltas a que seguramente esos dos últimos años en la NBA no valieron la pena. Hubo momentos brillantes, por supuesto, pero al equipo no le fue bien y la realidad es que yo apenas podía ya moverme”.