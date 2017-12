Oportunistas

Los jubilados cobran de mínima en la actualidad menos de 7.500 pesos. No hay alquiler posible de afrontar, pagar remedios, ni hablar de hacer un regalo, ir al cine, comprar ropa, viajar de vacaciones. Los senadores entrerrianos del Frente Para la Victoria Pedro Guillermo Ángel Guastavino y Sigrid Elisabeth Kunath, junto a su nuevo amigo político de bancada Alfredo Luis De Ángeli de Cambiemos , votaron a favor de este recorte. En la política y con certezas para estas cosas tampoco hay justificación: nadie puede decir "voté esto porque me lo pidieron", "estamos atados de manos", "de no hacerlo ahogan la provincia" o cualquier otra argumentación: se es lo que se hace y no lo que se dice ser.