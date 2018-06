El almacén de los aumentos

La vida se puso tan complicada que escribir sobre otra cosa sería como faltarle el respeto al lector. Y si uno hace la lista de aumentos, puede encontrar de todo, a saber: subió la nafta por lo menos tres veces o cuatro, y con ella todo lo que sea transportado; subieron los alquileres; subió el precio de las propiedades; subió la bolsa de harina de 350 a 750 pesos, por lo que también aumentará todo aquello que se haga con ella, como el pan, los bizcochos, las galletitas, una pastafrola, las facturas, los fideos; subió sin argumentos el boleto del colectivo; subió la bajada de bandera de los taxistas y lo que cobran los remiseros; subió el precio del gas, algunos dicen más del 400% y otros hablan del 600%; subió la electricidad y los cortes por falta de pagos; subió el precio de los servicios de telefonía celular, el costo de los mensajes y lo que se paga por Internet; subió el precio del cable y hay que pagar más para ver el fútbol; subió la deuda externa; subieron los intereses de la deuda externa; subieron las bicicletas financieras por la deuda externa; subieron los que se enriquecen con la deuda externa; subieron los porcentajes de las Lebac; subió la plata que puso el Estado para garantizar los porcentajes de las Lebac; subió el dólar con el que el Estado paga los intereses de la deuda externa y las bicicletas financieras; subió la desocupación, los despidos directos y los encubiertos; subió la cantidad de jóvenes que buscan trabajo; subió el trabajo informal; subió la cantidad de comercios que cerraron en el centro y por lo tanto subió la cantidad de locales vacíos; subió el porcentaje que mide las bajas ventas; subieron los pedidos para que se declaren las emergencias, desde las agropecuarias hasta las económicas; subió el precio de la ropa; subieron los precios de los juguetes; subió la inconformidad en las encuestas; subieron los reclamos; subió la indefensión nacional, subió la extranjerización de la tierra, subió la cantidad de jóvenes que se tienen que ir del campo; subió la cantidad de empresas con banderas de otros países; subió la cantidad de familias que no acceden a un techo propio; subió hasta el precio de las flores para un funeral; subió la cantidad de industrias que cerraron; subió el narcotráfico; subieron las muertes por el narcotráfico; subieron en particular las muertes de jóvenes por el narcotráfico; subieron los ricos por el narcotráfico; subió la cantidad de ladrones por el narcotráfico; subió la cantidad de ladrones por la corrupción; subió la cantidad de ladrones por necesidad; subió la cantidad de ladrones por oportunistas; subió la cantidad de gente que todas las noches revisa los contenedores de basura en la calle; subió la cantidad de jóvenes que dejan la escuela; subieron las matrículas de las escuelas nocturnas; subieron los artículos de limpieza; subió el queso, subió la leche; subieron sus precios los pañales; subieron las cuotas de los clubes, de los jardines maternales; subieron los reclamos en Defensa del Consumidor por montos mal cobrados de 30 pesos; subieron los seguros, subió el precio de los repuestos; y entre tantas otras cosas, también subieron los sueldos... ah, no, perdón, los sueldos no subieron.