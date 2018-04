Del tiempo en que no había vacunas

"Desde 1985 se comienza a gestar la idea de eliminar esta enfermedad, que es muy contagiosa y es causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede provocar parálisis en cuestión de horas. El Rotary Internacional se asoció primero con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y luego con la Fundación de Bill y Melinda Gates para que prácticamente se erradique totalmente", contó Metivié. Según los rotarios, solo una parte de Nigeria no permite que sus ciudadanos se vacunen, lo que podría desencadenar un brote.





Estos informes no hacen sino recordar a la comunidad internacional que no caben distracciones para acabar con la polio. Y que de lograrlo, se convertirá en la segunda enfermedad erradicada gracias a las vacunas, tras la viruela. La universalización de las vacunas es un hito para la humanidad, una intervención para erradicar enfermedades de la tierra. Así y todo, en Argentina, debido a la falta de vacunación, hay niños que se contagian enfermedades prevenibles como el sarampión o la tos convulsa. Esta semana trascendió que el estado de la provincia de Río Negro denunció a los padres que no vacunan a sus hijos, después de que un niño contrajera meningitis.





A partir de allí se habló y escribió sobre la necesidad de cumplir con el calendario nacional de vacunación para evitar epidemias. También se escuchó la voz de los padres que prefieren otra inmunización para sus hijos. Sin embargo los especialistas insisten en que es necesario vacunar a los infantes porque forma parte de los derechos del niño y es una responsabilidad que iguala y asegura el bien de la comunidad. Porque todavía hay muchos padres que no entienden, es importante destacar el testimonio de Teresa, su padecimiento y una vida trunca por una enfermedad que en esa época no tenía vacuna preventiva. Ella vivió los cambios del mundo desde su inmovilidad a través de los diarios, la televisión y hoy por internet. Supo así del hombre que llegó a la luna en el 69; del cacerolazo en 2001 y la caí- da de las Torres Gemelas en 2011. Seguramente también leyó sobre los avances de la ciencia. Los adelantos en Medicina que salvan vidas y la vacunación que previene enfermedades. Primero por la aplicación masiva de la vacuna Salk a fines de los 50 y después la vacuna oral inventada por el polaco Albert Sabin en los 60 las que permitieron casi desterrar la poliomielitis.