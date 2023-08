"El Explorador", el programa de Horacio Moglia que persiste hace 21 años

En ese marco, enfatizó en que su permanencia al aire, pasando por Canal 9 Litoral y Canal Once, tiene que ver enteramente con el apoyo de los televidentes y de la credibilidad que estos tienen con él y su producto: "Eso es lo que nos diferencia porque estemos donde estemos, si mantenemos la coherencia y le expresamos eso a la gente, seguiremos al aire".

"El Explorador surge por una necesidad de capear el temporal socio-económico del 2002, y la verdad decidimos quedarnos en Paraná hasta que el clima termine y nunca se me ocurrió que esta ciudad nos iba a dar mucho mas", introdujo el conductor con respecto al surgimiento del programa e indicó que con el tiempo decidió quedarse y echar raíces ya que conformó una familia y un gran equipo de trabajo: " En el principio, El Explorador se conformó por amigos de la secundaria, entre ellos, el gran Gustavo Sánchez Romero con su columna de economía, un equipazo".

"Siempre nos reinventamos, no por mi persona o en mi forma de ser, sino con la gente que me rodea porque juega un papel importante. He formado equipos que hace muchos años me acompañan: Juan Carlos González en la dirección de cámaras y Sebastián Netto como sonidista, principalmente. Luego, las personas que han conformado el staff fueron cambiando pero siempre tuvimos enormes profesionales" . Actualmente, el equipo está conformado con tres columnistas como Sergio Heinnitz, Aldana Martínez y Fernando Gómez en deportes, y los fieles auspiciantes.

FERNANDO GOMEZ.jpg

Pioneros en el formato

El programa se caracteriza porque siempre se emitió durante el horario de la siesta: "Nos decían que no nos iba a ver nadie, que íbamos a pelear con la siesta y con el programa de Los Almuerzos de Mirtha Legrand y la verdad que nos fue de maravilla. Si bien transitamos distintos horarios y canales, la gente nos elige igual y creo que tiene que ver con el estilo de programa. Hoy todos los noticieros tienen un estilo descontracturado pero fuimos pioneros en realizarlo en la programación local".

SERGIO HEINNITZ.jpg

Horacio es, además, el director de Radio Vórterix Litoral en Paraná 91.7 y es por eso que ha incursionado en la modalidad de la escenografía virtual tanto en la radio como en El Explorador ya que se utiliza el mismo estudio: "Hemos renovado la parte tecnológica, las redes sociales y fuimos pioneros, hace 8 años, en la transmisión virtual audiovisual y, además, somos el único programa que sale en vivo con escenografía virtual". La misma dinámica utiliza para la edición internacional de El Explorador que se emite por el canal UCL (Un Canal Latinoamericano) de Uruguay por Cablevisión de lunes a viernes de 18.30 a 19.30 y cada verano hace transmisiones de los festivales locales para el América TV.

