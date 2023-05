Mauricio Macri apoyó a la Corte con una metáfora futbolera

"No soportan que les pongan límites", dijo este miércoles el expresidente Mauricio Macri al respaldar a la Corta Suprema de Justicia de la Nación en su decisión de suspender las elecciones para gobernador en Tucumán y San Juan, que estaban previstas para este domingo.

En una publicación en sus redes sociales, Macri comparó a la Corte Suprema con el árbitro de un partido de fútbol: "No podemos cuestionar la legitimidad del árbitro o parar el partido para pedir que pongan a otro", expresó.

A su vez, Macri consideró que las provincias argentinas donde los gobernadores son reelectos por voluntad popular en más de una oportunidad son "feudales", pero exceptuó de esa descalificación a su aliado jujeño Gerardo Morales. "Esta decisión le pone un límite al abuso de poder en provincias cuyo sistema de gobierno ha sido calificado con la metáfora de 'feudales', por el poder casi absoluto que acumulan los gobernadores. Entre esas provincias por supuesto que no incluyo a Jujuy, donde existe la alternancia política y su gobernador, como vimos en las elecciones del otro día, no intentó eternizarse en el poder", consideró.

Acto seguido, criticó al Frente de Todos y especialmente al presidente Alberto Fernández por su cuestionamiento a la decisión de la Corte Suprema: "Como siempre, una de las cuestiones más deprimentes de estos episodios es la reacción del gobierno y, en especial, del presidente Fernández. No toleran que un poder del Estado les ponga límites, aunque su trabajo constitucional sea precisamente ése. No sólo critican el fallo: critican la misma legitimidad de la Corte para decidir. Esa conducta, del presidente y la coalición de gobierno, es antidemocrática".

Alberto Fernández Elecciones 2023.jpg

LEER MÁS: El Gobierno nacional apoyará a las provincias de San Juan y Tucumán

"La Corte Suprema es el árbitro de nuestra vida en común", entendió el expresidente Mauricio Macri, y continuó: "Es la que aplica las reglas del partido que jugamos todos los días. Podemos estar en desacuerdo con sus fallos, como podemos dudar de si una mano fue penal o no. Pero no podemos cuestionar la legitimidad del árbitro o parar el partido para pedir que pongan a otro. Sin la autoridad del árbitro nos quedamos sin reglas en el fútbol, no se puede jugar. Sin la independencia y la legitimidad de la Corte Suprema, nos quedamos sin reglas en la política y en nuestra convivencia, y tampoco se puede jugar".

Interna peronista en San Juan

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, confirmó que acatará el fallo de la Corte Suprema que suspendió la elección a gobernador y vicegobernador del domingo próximo y pidió a los sanjuaninos que "concurran masivamente a votar" diputados provinciales, intendentes y concejales, cuyos comicios fueron ratificados por la justicia electoral local, que rechazó pedidos de postergación de la votación de esas categorías.

Uno de los pedidos de suspensión fue realizado por el diputado nacional y candidato a gobernador José Luis Gioja, que comparte lema con Uñac pero lleva su propia lista de candidatos y acusó al actual mandatario de "intentar aprovecharse de las circunstancias y desdoblar la elección provincial", en lo que consideró "una actitud vergonzosa".

SAN JUAN GOBERNADOR.jpg

Uñac, en un mensaje que dirigió por el canal de Youtube de la Gobernación, repudió el fallo del máximo tribunal y afirmó: "Desde lo personal y desde lo institucional no lo comparto, pero voy a acatar lo dispuesto por la Corte, pero es desconsiderado con los sanjuaninos; se ha suspendido nuestra voluntad".

El Tribunal Electoral de la provincia, en tanto, confirmó que los sanjuaninos podrán votar el domingo para intendentes, diputados departamentales, diputados proporcionales y concejales, al desestimar las presentaciones realizadas por Gioja y otro de los candidatos a gobernador, el de Juntos por el Cambio, Marcelo Arancibia, que habían pedido suspender también los comicios para esas categorías.