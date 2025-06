Trump exige la rendición de Irán y advierte que sabe dónde se esconde su líder supremo

De su lado, el Líder Supremo ya le contestó que Irán no se va a rendir, según resaltaron este miércoles medios estatales de Teherán.

Estados Unidos y el líder supremo

A través de una publicación en redes sociales, el exmandatario sostuvo que Jamenei es “un objetivo fácil”, aunque descartó por ahora ordenar su eliminación. “Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’. Está seguro allí. No vamos a eliminarlo, al menos no por ahora. Pero no queremos misiles disparados contra civiles o soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando”, escribió.

Las declaraciones se dan en un contexto de máxima tensión en Medio Oriente, tras cinco días de intercambio de fuego entre Israel e Irán. Trump, quien se encuentra en campaña para regresar a la Casa Blanca, busca mostrarse como líder firme ante el conflicto y regresó antes de lo previsto de la cumbre del G7 en Canadá para mantener reuniones urgentes con su equipo de seguridad nacional.

Fuentes cercanas al gobierno estadounidense aseguraron que Trump rechazó recientemente un plan presentado por Israel para asesinar al líder iraní, por temor a una escalada que pudiera desestabilizar aún más la región. No obstante, el exmandatario reiteró su postura de línea dura y aseguró tener control “total” sobre el espacio aéreo de Teherán.

Tratos y negocios

En declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, Trump criticó la falta de avances diplomáticos con Irán y volvió a insistir en que el país persa debe poner fin a su programa nuclear. “Deberían haber hecho el trato. Les dije ‘hagan el trato’. Pero no estoy muy dispuesto a negociar”, afirmó.

Pese a que las agencias de inteligencia de Estados Unidos no consideran que Irán esté fabricando un arma nuclear, Trump volvió a expresar sus dudas sobre esa evaluación y desacreditó públicamente a su directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.

Mientras tanto, Washington reforzó su presencia militar en la región con el reposicionamiento de buques y aviones, y el Departamento de Estado activó un grupo de trabajo para asistir a ciudadanos estadounidenses en Medio Oriente. Aunque por ahora no hay planes de evacuación masiva, la situación sigue siendo monitoreada con preocupación.