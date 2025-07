—¿Cómo viviste esta temporada tan especial en lo personal y en lo colectivo con San Agustín?

—Lo viví muy bien, jugando un muy buen básquet colectivo.

—Fuiste la máxima anotadora en casi todos los torneos que jugaste, ¿en qué momento sentiste que estabas en tu mejor versión?

— Creo que fue un combo de todo, pero en lo personal a veces ni me daba cuenta de los puntos que hacía, me concentraba en que se gane el juego.

—¿Qué significa para vos haber superado los 1000 puntos oficiales en torneos? ¿Te lo imaginabas al empezar el año?

— La verdad no me lo imaginé, los últimos años había llegado a esa cifra pero en todo el año deportivo, esto fue en la mitad y la verdad me sorprende.

—¿Sentís que tu rol como goleadora fue cambiando con el tiempo o ya sabías que esa iba a ser tu función desde que arrancó la temporada?

— No, mi función es ayudar a que como equipo se ganen los partidos, lo del goleo viene solo.

Fiorella Bustos: 1000 puntos en seis meses

Fiorella Bustos 3 Fiorella Bustos: apenas 15 años y un talento impresionante. gentileza: Postealto

—¿Qué importancia le das al trabajo en equipo en medio de este rendimiento individual tan alto?

— Es todo, tener a mis compañeras y cuerpo técnico me potencian, pero no pierdo lo importante que es poder crecer como grupo.

—También lideraste en triples tanto en U15 como U17, ¿hay algún entrenamiento especial o rutina que te ayudó a mejorar tu lanzamiento?

— No, solo son horas de muchos tiros al aro y concentrarme.

—¿Qué partido de la temporada te quedó marcado por lo que hiciste dentro de la cancha?

— El partido en Progreso donde llegué a mi cuádruple doble, en tiros, rebotes, asistencias y recuperos.

—¿Cuál fue tu mayor desafío dentro de la Liga Provincial o la Liga Federal hasta ahora?

— En estos momentos estamos en el Federal y el desafío es llegar lo más lejos posible.

—¿En qué aspectos creés que más creciste este año como jugadora?

— Como jugadora creo que en tratar de ser más completa, me falta un poco de defensa (risas).

—¿Cómo te motivás partido a partido para mantener ese nivel?

— Me motivo primero descansando bien, luego en el calentamiento escuchamos música y nos damos aliento entre nosotras.

Fiorella Bustos, de San Agustín al mundo

Fiorella Bustos 4 Fiorella Bustos: apenas 15 años y un talento impresionante. gentileza: Postealto

—¿Quiénes son las personas que están siempre detrás tuyo, apoyándote en este camino?

— Mi familia, toda... ellos están desde que comencé allá por el año 2014/15.

—¿Qué sueños tenés a corto o largo plazo con el básquet? ¿Te ves jugando profesionalmente?

— A corto plazo terminar el año dejando al Club lo más alto siempre, y a largo plazo, sí me veo, hoy, por ejemplo, ya tengo algunas ofertas.

—¿Qué objetivos personales te pusiste para lo que viene en la Liga Federal?

— En lo individual, es lo mismo que para cualquier torneo que encaro, poder ser una pieza más del equipo y aportar todo lo que más pueda.”

—¿Hay alguna jugadora —local o internacional— que tengas como referente?

— Referente no, pero me gustaba el juego de Diana Taurassi, una jugadora argentina que jugaba en la WNBA.

Experiencia y crecimiento

Fiorella no solo destaca por sus números, sino también por sus experiencias internacionales y formación constante. En 2022, con apenas 12 años, recibió una beca para entrenar en Torrejón de Ardoz Academy, en las afueras de Madrid, donde estuvo tres meses y ganó experiencia en el Club Estudiantes Movistar. Además, tuvo la oportunidad de entrenar en el Club Bolívar de Buenos Aires, enriqueciendo su formación.

A comienzos de 2025, junto a su compañera Narella Acosta, participaron de una semana de entrenamientos en el Club San Vicente Sporting Club, en Buenos Aires, un club que forma parte de la Federación de Básquetbol del Área Metropolitana. Para San Agustín, esta experiencia abre la puerta a futuros intercambios y enriquecimiento para sus jugadoras.

Estadísticas y récords

A principio de mes, Fiorella fue reconocida en el quinteto ideal del Torneo Provincial, donde brilló por su goleo y aporte general al equipo. En ese torneo, anotó 354 puntos en 12 juegos, promediando 29,9 por partido, y fue la jugadora más valorada con 430 puntos, un promedio de 35,8 por partido. Sumó además 19 tapas, casi 2 por juego, bajó 102 rebotes y robó 54 balones. También se destacó en asistencias, con 53 en la Liga, poco más de 4 por juego.

Actuación histórica

En la Liga Provincial de Básquet U15 femenina, Fiorella Bustos se destacó con estadísticas históricas en una victoria contra Progreso, en Santa Elena. En esa novena fecha, Fiorella logró un cuádruple doble impresionante: 48 puntos, 14 robos, 13 asistencias y 11 recuperos, con una valoración de 58, un hecho prácticamente inédito en el básquet formativo femenino de la región.

La paranaense es sin dudas un talento en ascenso, una jugadora que conjuga números, entrega, pasión y visión colectiva para seguir creciendo y poniendo en alto al básquet femenino entrerriano. Su historia recién comienza y promete dar mucho que hablar.