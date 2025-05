Tras la salida del cepo, trepó un 20% la demanda de viajes al exterior

cepo.jpg Acceder al dólar es un aliciente para viajar al extranjero

A su vez, subrayó: “Lo que conviene entonces es el dólar billete, y hoy prácticamente más del 90% de todas las operaciones en viajes extranjeros se hace con esta modalidad, ya que la gente que hoy accede a comprar dólares desde su cuenta, directamente traslada los pagos”.

Asimismo, explicó que la paridad cambiaria es un aliciente para cruzar las fronteras y visitar destinos: “Hoy, con la estabilidad del dólar que existe, es conveniente ir afuera. La posibilidad del acceso al dólar y la cotización a la que se lo consigue, que está mejor que hace varias semanas atrás, impulsa esta demanda. Obviamente que hoy el poder adquisitivo en general no contribuye a que haya mayor demanda, pero quien tiene esa posibilidad actualmente, cuenta con unos precios distintos, y viajar está más accesible porque está esa posibilidad del medio de pago en dólares y con la conversión vigente”.

Preferencias

Sobre lo más buscado para pasar unos días en el extranjero, Meglio comentó que es variable: “Sigue siendo el Caribe el primer punto atractivo si se busca descansar, y si se proyecta un viaje a mayor plazo se consiguen mejores tarifas y a esto hay que tenerlo en cuenta. Después, obviamente lo más accesible son las costas del Brasil, que es un lugar un poco más económico que el Caribe”.

También mencionó que desde la salida del cepo despertaron mayor interés los viajes a Europa, que habitualmente en volumen son menores. “Y por supuesto, lo que es Estados Unidos”, acotó, y destacó: “Y a algo a lo que por ahí la gente se está animando cada vez más es a viajar al sur asiático; es un destino exótico, pero que con salidas grupales y acompañadas va teniendo cada vez más adeptos, ya que es un lugar donde hay una seguridad y es relativamente económico. Obviamente, lo más engorroso es llegar, pero son destinos exóticos con nuevos servicios que se van agregando, nuevas rutas aéreas, y es un poco más accesible en un comparativo; así que quien ya ha visitado Europa y Estados Unidos, lo está teniendo en cuenta, y los jóvenes sobre todo”.

Hot sale

Ante la consulta sobre si el Hot Sale también contribuye a mejorar las ventas, Meglio analizó que principalmente contribuye a despertar el interés de los usuarios, que comienzan a averiguar sobre la posibilidad de viajar aprovechando las ofertas o promociones. “Eso genera, sobre todas las cosas, más interés. Y por consiguiente redunda en un movimiento dentro de lo que es el mercado”.

En cuanto a las preferencias, señaló: “Hay gente que lo ha aprovechado, porque han salido promociones de cadenas hoteleras, algunas para el turismo nacional, con una financiación que incluye mayor cantidad de cuotas que las que se ofrecen normalmente. Hay un poco más de interés en ese sentido en lo que es el turismo nacional por esta facilidad de financiación, que es algo que el turismo internacional no tiene”.

El Hot Sale despierta el interés en los viajes

No obstante, aclaró que en este evento de e-commerce organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) hay ofertas que son limitadas: “Pasa que muchas veces hay que ver en qué fecha buscan viajar y demás quienes están interesados en acceder a estas promociones del Hot Sale. Hay algunas que son para viajar en una u otra fecha o en un lapso de tiempo determinado, que por ahí no es viable para todo el mundo”, observó, y agregó: “Además, estas promociones o estas variables de precios se encuentran en algunos cupos limitados, no en todos los servicios, y tienen determinada cantidad de plazas para tal tarifa o tal Hot Sale. Estamos hablando en un mundo de servicios que es enorme, y también cada prestador de servicio o cada rubro maneja sus propias promociones”, concluyó.