Los monopatines eléctricos todavía circulan en un limbo regulatorio

No es nada nuevo verlos, pero no deja de llamar la atención que se movilicen por las calles de la ciudad y se muevan entre la auténtica selva en la que se convirtió el tránsito paranaense. Algunos con las medidas de seguridad exigidas, otros no tanto, como ocurre con una parte de los demás vehículos, la cuestión es que hay cada vez más.

Algunas características

Los monopatines entran en una variedad de vehículos ligeros que operan, por lo general, a velocidades por debajo de los 25 km/h y que sirven para traslados de hasta 10 km. Este tipo de transporte ofrece un desplazamiento más económico, saludable y ecológico respecto de los modos motorizados convencionales, que favorece a la descongestión del tránsito y que puede ser aprovechado ya sea para viajes de trayectos cortos.

A pesar que hace varios años que se ven en las calles de la capital entrerriana, siguen los interrogantes en torno a qué tan seguros son los riesgos que representa y qué regulaciones son necesarias implementar para su circulación segura. En este último aspecto, en Argentina, en octubre de 2020 la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) actualizó la normativa estableciendo un marco regulatorio para monopatines eléctricos, los cuales no eran contemplados en la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

¿Y las ventas?

UNO charló con Matías Ahumada, que es vendedor en uno de los negocios que se dedican a los vehículos eléctricos en Paraná (en calle Cervantes), entre ellos monopatines. Éstos tienen un costo que oscila entre 950.000 a 1.500.000 pesos.

“El tema de ventas es variable, no es constante. Desde hace un tiempo depende mucho de la situación del transporte público. Recuerdo esa época de paros constantes la gente salió en búsqueda de un medio de movilidad sustentable y de bajo costo, es decir sin gasto de mantenimiento, de combustible, sin patente sin nada de eso y el monopatín es el único que puede cubrir todas esas necesidades”, afirmó.

Enseguida aclaró que “hace dos meses la venta subió mucho porque mucha gente vino de Brasil a comprar porque allá los hoteles los alquilen para que la gente se mueva hacua la playa. Quebramos el stock y recién ahora lo estamos volviendo a reponer. O sea que son son casos puntuales por eso decía que las ventas varían”.

—¿En cuánto se calcula el consumo?

—Son vehículos de muy bajo costo. Arrancás con una inversión incial, pero después no gastás en combustible ni en mantenimiento. Para tener una idea aproximada, más o menos con 150 pesos de luz un vehículo eléctrico te rinde unos 100 kilómetros. Para comparar con una moto chica, una 110 cc, el modelo más común, se necesita mínimamente tres litros en nafta, o sea se está abonando arriba de los 3000 pesos. para hacer 100 kilómetros. La diferencia es considerable.

—¿Te consultan por el tema de la falta de regulación y demás?

—La verdad que no averigua mucho por el tema de la falta de reglamentación de monopatín. No hay reglamentación para los modelos que hay en el mercado, o sea estamos hablando de monopatines que están por debajo de los kilowatts de lo que la Ley de Tránsito refiere y deben registrarse, como ocurre con las motos.

Enseguida aclaró: “Igualmente nosotros le explicamos a los clientes que esto puede ir variando con el paso del tiempo, cuando el ente recaudador vea que esto es una fuente de movilidad considerable y que hay muchos vehículos que están en la calle calculo que van a regular para recaudar”.

Y puso un ejemplo: “En Europa hizo el boom años atrás y hoy mucha gente se mueve en este tipo de vehículos entonces apareció la necesidad de reglamentar porque hay monopatines que andan arriba de los 50 kilómetros por hora, se convirtió en un vehículo peligroso y si no se reglamenta, no se pone algo que regule más o menos la circulación, es un desastre”.

—¿Que sugieren desde la empresa?

—Apostamos a que la circulación sea responsable y brindar todo lo que esté a nuestro alcance en lo que es la capacitación y el uso y el manejo responsable del vehículo que vendemos.

Todo sigue igual

Desde la Municipalidad de Paraná le dijeron a UNO que no hay novedades sobre los monopatines eléctricos, es decir que todavía no existe una normativa local que regule a esta nueva forma de trasladarse de los paranaenses. De esa manera, hay una especie de vacío legal en la capital entrerriana porque si no existe una reglamentación, por lo que, básicamente, no podrían circular.

Igualmente se aclaró que existe la resolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero que Paraná no está adherida todavía. Es así que en la capital entrerriana, el monopatín sigue en veremos. No es una bicicleta, tampoco una moto, aunque se parece más a esta última, mucho más inestable por cierto.

