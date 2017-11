En este marco, remarcó: "El ensamble y la combinación de esfuerzos entre la fuerza nacional y la provincial es vital. El equipamiento que se utilizó para esta delegación es muy importante y sirve, por lo menos, para seis departamentos de la provincia".



Bullrich

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, saludó a los presentes y celebró la inauguración de la delegación. "Me parece un gesto loable de parte del jefe de la Policía Federal elegir a Chajarí como lugar estratégico para incorporar esta fuerza. Desde que iniciamos la gestión queremos reivindicar las fuerzas de nuestro país para luchar juntos contra el narcotráfico", detalló.



Al tiempo, señaló: "Hoy la ciudadanía sabe perfectamente que el narcotráfico tiene un freno; que no lo dejamos pasar y que no vamos a dejar que la Argentina sea un país amable para el narcotráfico. No nos importa si el que lo hace es político, juez o jefe de Seguridad, el que es narcotraficante es el enemigo de la Nación, en ese sentido damos pelea".







Roncaglia





Por otra parte, el jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, felicitó el nombramiento de la ministra, Rosario Romero, a cargo de la cartera de Gobierno en la provincia. "Es un honor para mí participar en la inauguración de esta delegación junto a las autoridades nacionales, provinciales y municipales. Este trabajo tiene como objetivo la federalización de la Policía Federal Argentina que hasta el momento se encontraba solo en Buenos Aires", informó Roncaglia.



"Con este nuevo paradigma, el trabajo de luchar contra el crimen organizado en todo el país, específicamente contra el narcotráfico, nos da una oportunidad de articulación con las policías provinciales para dar pelea a estas distintas modalidades de delito", concluyó.



Por su parte, el intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, saludó la posibilidad de tener hoy una delegación de la Policía Federal Argentina en la ciudad, y resaltó: "Desde la competencia municipal contribuimos con nuestro granito de arena para construir esta delegación. Somos concientes que el trabajo mancomunado de todas las estructuras del Estado trae mejores condiciones de vida para los ciudadanos, y en ese sentido estamos trabajando".



La nueva delegación, al mando del subcomisario, Ariel Tridente, cuenta con una dotación de 69 personas, nueve vehículos y un can detector de narcóticos. También, está equipada con sistemas portátiles de identificación de patentes, sistema de planillas prontuariales digitales (SASI) y sistema de identificación de personas Morpho Touch.



Al finalizar el acto, del que participó también el subsecretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, los funcionarios cortaron la cinta y recorrieron las instalaciones del nuevo departamento de la Policía Federal Argentina en Chajarí, que tiene como jurisdicción los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Colón, San Salvador, San José y Feliciano.