Vuelven las Obreras Costureras al patio de la Diseña

Este domingo vuelve a abrir la Feria Diseña Santa Fe en el patio del Mercado Progreso (Balcarce 1635), de 16 a 20 y con entrada libre y gratuita. Como en cada edición, el espacio reunirá producciones locales de diseño en indumentaria, objetos, accesorios y gráfica aplicada, entre otros rubros, de marcas vinculadas al proyecto Diseña Santa Fe del Gobierno de la Ciudad. En esta ocasión, además, se renovará la invitación a participar de "Repáralo!", una actividad a cargo de Obreras Costureras que propone acercarse a la Feria con prendas para arreglar o personalizar.

Vale recordar que este año, Diseña Santa Fe abre en el Mercado Progreso, dos domingos al mes. En junio, las fechas elegidas son las del 9 y el 23.





Repáralo!

Costurandoando, Rosana Barrios y Yoryi integran Obreras Costureras e invitan a llegar al patio de la Diseña con ropa para reparar o personalizar. Realizarán arreglos en camisas, pantalones, remeras, camperas, delantales, chalecos, vestidos, polleras, etc. que sean de tela plana (sin elasticidad) y no muy gruesas. Se actuará con canje, comercialización y toma de pedidos de arreglos que no se puedan llegar a hacer en el lugar.

La agrupación busca reconstruir el valor del trabajo la costura "con precios justos, poniendo mérito en la persona que lo construye, el medio ambiente y la creatividad en la misma medida", tal como afirman ellas mismas.





Feria: Diseña Santa Fe.

Participación especial: Obreras costureras.

Día: Domingo 26 de mayo.

Hora: 16 a 20.

Entrada: libre y gratuita.

Más información: www.santafeciudad.gov.ar/agenda

Organiza: Gobierno de la Ciudad.