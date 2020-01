Volcó el camión jaula lleno de vacunos

En la tarde de este miércoles un camión volcó y varios animales que trasladaban, murieron a causa de los golpes. El incidente ocurrió, según los datos aportados por el conductor del VW, por culpa de dos autos que iban a pasarse y al no dejarle espacio, tuvo que realizar una maniobra brusca.

camion volcado.jpg

En la ruta 18, pasando el arroyo Tigrecito, en el departamento Villaguay, ocurrió el hecho en el cuál un camión que se trasladaba en el sentido oeste-este, terminó volcado sobre la cinta asfáltica.

El pesado rodado, que había salido de Córdoba, se dirigía hasta la localidad de San José, en el departamento Colón.

camion volcado 3.jpg

Según contó el camionero a UNO, transitaba normalmente cuando de frente dos vehículos que iban en la dirección contraria, se sobrepasaron. "No tuve otra opción que pegar el volantazo que llevó a que perdiera el control del camión", relató enojado el hombre que sufrió por el vuelco magullones y golpes.

"No sé cómo pueden salir a la ruta gente tan descerebrada, que no tienen en cuenta nada. Si no maniobraba, los chocaba de frente a los dos autos que se pasaron sin tener en cuenta nada", añadió más que molesto.

camion volcado 1.jpg

Al ver la situación del camión y el acoplado, se pudo apreciar que las vacas de tambo quedaron apretadas y golpeadas, por lo que algunas murieron en ese proceso, y otras quedaron muy estropeadas.

Por lo informado a la Policía, los automóviles que intervinieron en la peligrosa maniobra se fueron del lugar.