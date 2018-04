VIDEO | Tensión al aire entre Flor de la V y Jey Mammon

El humorista sacó a relucir viejas deudas que tenía con la actriz desde la época en que trabajaban juntos.

Año 2012. Flor de la Ve conducía "La Pelu" en Telefe. Jey Mammon, un humorista que empezaba a dar sus primeros pasos al aire, era uno de los integrantes de aquel programa.

Año 2018. Luego de varios años sin relación vuelven a encontrarse en un estudio de televisión. Jey Mammon visitó el living de Los Ángeles de la Mañana, programa en el que Flor de la Ve es panelista.





El diálogo

Jey Mammon: Hubo un día que fue Evangelina Anderson y me dejó tirado en un banquito con la peluca puesta, no se hagan los bolu... Porque nosotras, Flor y yo, cuando queremos ser malas, somos malas.





Flor de la Ve: Qué se yo si fue así. Era un programa en vivo en el que pasaban cosas.





JM: Pasaban cosas y pasó eso también.





FDLV: ¿Querés que te ponga el violín? ¡Por favor! Para mí no fue así, es historia. No lo sentí ni nada.





JM: Me encanta saberlo porque para mí está bueno saber que para vos no pasó nada en ese momento.





FDLV: Qué exagerado,





JM: Miralo en YouTube. Me dijo "vos quedate ahí". Yo estaba re contento, me había parado, con luz cenital, se fue la pantalla a negro y el personaje de Estelita estaba echa un bollito, re triste.





FDLV: ¡Algo habrá pasado!





JM: ¡Eso pasó, Flor!





FDLV: ¡No. Esa es tu versión! Era un programa en vivo en el que te decían "vení para acá, andá para allá".





JM: Decían "quedate ahí tirado, pasaban esas cosas".





FDLV: Era mi programa, si no hubiera querido, no hubiera estado. Así de simple, porque tenía decisión en todo. Si hubiera pasado algo... Él estuvo porque era funcional al programa servía, todo.





JM: Bueno. ¿Vos no te enojaste? ¿No te pasó algo en ese momento? Me bloqueaste porque se te ocurrió.





FDLV: ¡Qué se yo! Andá a saber... No me acuerdo. (...) No hay necesidad de besos, no hay que falsear.





JM: Yo no falseo, estoy instalando el tema y vos lo estás negando. No es así.





FDLV: No lo estoy negando, es tu versión y la mía es diferente. No hay necesidad para el afecto si no existe.





JM: Una cosa es que no haya afecto para una amistad, y la otra es que uno se monte a otra persona, que fue lo que pasó. A mí me importaba hablarlo con Florencia acá, porque también sé que Florencia está en otro momento de su vida.





FDLV: Si querías hablarlo, lo hablabas en otra situación, no así en un medio televisivo. En Carlos Paz nos cruzamos miles de veces.





JM: Pero me bloqueaste en el teléfono, Flor. También lo intenté en vivo, pero no te interesaba y está bien. Pero sé que te molesta y te molestó, por más que digas que no, yo sé que te molestó.





FDLV: Me molesta que la gente diga "maltrato". Para mí no fue así.





JM: Nunca usé el término maltrato. Pero la verdad es que me sentí un pelotudo, sí. Porque además, nadie me conocía...