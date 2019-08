Vendían muñecas negras para ser golpeadas contra la pared copy copy

La aparición en una juguetería de Nueva Jersey, Estados Unidos, de muñecas con aspecto afroamericano para ser golpeadas contra la pared como método para "calmar los nervios" generó un gran revuelo y provocó que la misma sea retirada del mercado.

Las muñecas están confeccionadas con material de color negro, presentan en la cabeza hilos de color rojo, verde, negro y amarillo que asemejan rastas. En su parte frontal figuran las instrucciones de su uso.

Una política demócrata estadounidense denunció en su página de Facebook que el establecimiento vendía muñecas negras para ser golpeadas y lo consideraba “una representación inadecuada de las personas negras”.

“El racismo no tiene lugar en el mundo y no lo toleraré, especialmente en este distrito”, relataba Angela McKnight en un comunicado de prensa. “Cuando vi a la muñeca en persona, me estremecí y me sentí realmente desanimada por la idea de que una niña negra fuera golpeada por otro niño o un adulto por puro placer".

La mujer acusa de racismo al fabricante de las muñecas. "Claramente hace una representación inapropiada de una persona negra e insta a la gente a 'golpearla' y a 'darle una paliza'. El racismo no tiene cabida en el mundo y no lo toleraré, especialmente en este distrito", comentó.

En las instrucciones podía leerse: "Cuando las cosas no vayan bien y quieras golpear la pared y gritar, aquí está 'la muñeca de siéntete mejor', sin la que no puedes salir adelante. Sólo tienes que agarrarla firmemente por las piernas y encontrar una pared para golpear la muñeca y mientras le da una paliza a 'la muñeca de siéntete mejor' no olvides gritar 'me siento bien, me siento bien'", se lee en la etiqueta.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Jimmy Davis, las calificó de "insensibles". "No toleraremos ningún símbolo de odio y división dentro de nuestra comunidad", añadió.