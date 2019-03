Varisco anunció un plus de 1.600 pesos a docentes en el inicio de Ciclo Lectivo de Jardines Maternales

El Intendente de Paraná inauguró el martes 12 de marzo el inicio del Ciclo Lectivo 2019 para los Jardines Maternales Municipales. El acto principal se realizó en el centro educativo Pancitas Verdes ubicado en calle San Martín 1.443. En ese marco, anunció un plus de 1.600 pesos para docentes de los jardines maternales.

La Municipalidad apostó durante la actual gestión de gobierno, a la construcción y a la refacción de los jardines. En tal sentido, Varisco señaló que "estamos reformulando ocho jardines con un presupuesto de 30 millones de pesos y lanzando licitaciones para refaccionar todos los jardines maternales. El año pasado, inauguramos los de barrios Pagani y El Sol". Por otra parte, el titular de la Comuna anunció que el objetivo es contar con una política expansiva y por eso "se va a duplicar el plus de las maestras jardineras y todo el personal de los jardines que son cerca de 500 personas para que puedan cobrar como los empleados municipales", aseveró.

Actualmente, son 1.500 chicos que asisten a los 32 jardines municipales, los primeros que funcionaron en el primer gobierno democrático en el año 83 fueron el de Francisco Ramírez y el de barrio Las Flores. Seguir avanzando en la educación de la temprana edad es lo que se prioriza desde la Comuna.

Por otra parte, Varisco explicó que invitó al acto de inauguración a uno de los sindicatos "más representativos, como es el Suoyem" para anunciar que el plus de $ 800 lo va a duplicar para que "junto a los $1.600 que se cobran todos los 15 de cada mes, las maestras jardineras cobren $1.600 más. Este incremento se debe -continuó-, porque al no tener horas extras las maestras jardineras, son los empleados que menos cobran y me parece un acto de justicia dar este aumento", finalizó.

EL ACTO DE INAUGURACIÓN

La directora de Pancitas Verdes, Alejandra Martínez, resaltó que el grupo de docentes están "muy contentas de abrir un nuevo año. Todo el personal puso mucho para recibir a los niños y sus familias en este nuevo arranque para que sea en las mejores condiciones", sostuvo.

Este jardín alberga a niños de toda la ciudad, son 51 alumnos y abre sus puertas de 6.30 a 13.30. Cuenta con 14 empleados con dos docentes incluidos que trabajan en el jardín Pancitas Verdes.

Camila Feltes, una de las madres que concurrió a la apertura del ciclo lectivo se mostró muy contenta con el jardín, y destacó que su hijo "todos los días aprende algo nuevo. En el caso de mi hijo, más allá de que los chicos crecen y van formándose, se notó mucho la diferencia de lo que era cuando ingresó. Inició a los ocho meses como ambulatorio y gracias a Dios se adaptó muy bien, lo que me permite irme a trabajar tranquila", cerró.

De la ceremonia participaron además, el secretario General y Derechos Humanos, Eduardo Solari; la directora General de Educación, Lorena Ducase; la directora de Jardines, María del Pilar López; integrantes del equipo interdisciplinario y de supervisión, directoras y personal administrativo, el secretario general del SUOYEM, Jorge Brocado, y familias de los niños que asisten a ese establecimiento educacional.