"Y los inspectores?... Esto opinan hoy nuestros lectores

Mal estacionado: "Sobre la vereda de la escuela de Comercio, en calle Esquiú de Paraná. ¿Y los inspectores?"









"Recorro la provincia y hay muchas cosas lindas por visitar y ver. Entre Ríos es una provincia que turísticamente tiene mucho para ofrecer, falta inversión".









"El periodismo deportivo se encuentra empecinado en que Mascherano tiene que ir al Mundial. ¿No será mucho? El tiempo pasa para todos". Agustín de San Benito.









"Un día los dirigentes políticos se darán cuenta que representan a la voluntad popular y será el tiempo que trabajarán para la gente y









"Hola UNO. Doctora en Filosofía Diana Cohen Agrest, ¿para cuándo jueces elegidos por la ciudadanía toda, así podemos saber quiénes son los que imparten justicia en este bendito país? Y para que sea más democrático el sistema, o no". Ramón.









"Gracias a don José Cáceres por la labor diaria y el permanente compromiso en el Centro Comunitario Solidaridad. En tiempos difíciles como estos donde, la prometida 'pobreza cero' pareciera nunca llegar. Acá en el centro se le da de comer a más de 300 personas todos los días y esto sigue siendo posible gracias a todos los colaboradores como José, David, Gustavo, entre tantos más. Justamente estos son los hechos que demuestran el verdadero compromiso social con quien más necesita y no las habladurías que varios dejan por acá". María, una vecina de Paraná.









"Habría que preguntarle al cráneo que se le ocurrió hacer un maratón cortando el Túnel y hacer kilómetros de cola de autos. ¿Cuál será la próxima brillante idea? A veces nos quejamos de que nuestros dirigentes no piensan. En algunos casos es mejor que no piensen".









"El abuso de autoridad y la persecución de los jefes del 911 para con su personal, evidencia una clara falta a los deberes de la función pública. Demuestra, además, que lo que llevan sobre los hombros es más grande, que lo que dicen llevar entre las piernas".









"¿No sería lindo arreglar el puerto, reciclar los galpones del Ministerio, hacer en el edificio central un buen museo? ¡Sería tan lindo! Lo único que se ve es herrumbre, ventanas rotas donde está cabotaje y guardan las lanchas la Prefectura. Ves la Sala Mayo, los cables de la luz colgando. ¿Vendrá un intendente que diga Paraná hacia el futuro? Sino que hablen con los intendentes que van pasando por Santa Fe, ellos saben de restaurar".









"¿Quién controla los enfermeros y médicos en el Centro de Salud Carrillo? Más de una hora y están sentados meta celular en el otro lado. ¡Qué impotencia da que nadie haga nada! Esperan que llegue la otra guardia, una vergüenza".









"Todos necesitamos un techo para vivir, pero en un lugar digno, Ya sea comprado o municipal, pero no donde se le canta a ciertas personas. Digo esto porque no sea que detrás de esa carpita que se armó en el camping de Bajada Grande se haga un asentamiento ya que hace bastante tiempo que esta ahí y eso no es acampar. Pónganse las pilas en la Municipalidad porque ya sabemos lo que pasó con un mirador. Ese lugar está muy lindo para que la gente de Paraná lo disfrute". Un vecino de Bajada Grande.









"Hola UNO, novela parte 3. Adivinen qué, apareció el fantasma en avenida Ramírez, entre Alejo Peyret y Cochrane, siempre con short rojo y musculosa azul, como vive al lado de los chinos compró anilina y se tiñó las pilchitas, pero es el mismo cuarentón que no trabaja, gracias". Las Urracas de Arriba.









"Qué vergüenza lo de Alanís y Re. Y el Tribunal de Cuentas, aparte de cobrar sueldos de alto nivel, ¿qué controla? Encima ahora uno de los auditores es intendente de Seguí. Siga el corso. Lindo ejemplo brindan". Carlitos.









"Yo me pregunto: ¿Los vendedores de la calle verduleros, panaderos, ropas, pescaderos, carne con cuero, camión para todos, zapatillas, Puerto Sánchez con comedores, sin pagar ningún impuestos? Luz colgados, con camionetas 4x4 y cámaras. ¿Darán boleta o qué? Ojo AFIP ... Ahí hay mucha guita".









"Es muy cierto que la gente no acompaña a Patronato en Primera División. Hay varias cosas por analizar, una o varias generaciones defraudadas por tantos tropiezos, poco interés por lo local y falta mayor inventiva por parte de los dirigentes y empresarios para que la gente vuelva a la cancha". Un amante del fútbol.