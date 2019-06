Â¡Senda PEATONAL!

“A estos señores deberían sacarles el carné de conducir y tendrían que tomar clases de Educación Vial. El conductor no sabe que se estacionó en la senda peatonal. Se educa con el ejemplo y ese no es el mejor ejemplo. Los conductores en la ciudad de Paraná no respetan nada y menos al peatón”, envió un lector al buzón de mensajes de #UNOEnLaCalle.

En la imagen puede verse una camioneta parada sobre la senda peatonal mientras espera en el semáforo en rojo, frente a las puertas mismas de la Municipalidad de Paraná.

